Đầu tháng 7-2021, Chính phủ đã ban hành gói an sinh 26.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, phụ nữ mang thai, F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19... và lao động tự do.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Nếu chưa có tài khoản, người dùng có thể tiến hành đăng ký theo hướng dẫn trong bài viết sau.



Khi hoàn tất, bạn bấm vào menu Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 hoặc nhấn trực tiếp vào liên kết https://ncovi.dichvucong.gov.vn/.



Tại đây sẽ có 7 dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bao gồm:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

- Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho doanh nghiệp

- Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân.

Lưu ý, bên dưới mỗi dịch vụ sẽ có thêm dòng ghi chú Đối tượng nộp hồ sơ, có thể là người lao động hoặc người sử dụng lao động, do đó bạn cần phải thực hiện cho đúng để tránh bị mất thời gian.

Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn người lao động (cá nhân) làm hồ sơ để được hỗ trợ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với các dịch vụ công khác, người lao động hoặc doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và làm theo các bước hướng dẫn.

Đầu tiên, bạn hãy bấm vào dịch vụ Hỗ trợ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, kéo xuống bên dưới và tải về tờ khai tương ứng (Mẫu số 07), sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết trong tờ khai.



Tiếp theo, bạn hãy mở lại trình duyệt và chọn Nộp trực tuyến.





Trong trang mới hiện ra, người dùng cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, lưu ý, các mục có dấu * không được bỏ trống. Tiếp theo, bạn hãy tải lên tờ khai (Mẫu số 07) khi nãy và các giấy tờ cần thiết, cuối cùng lựa chọn cơ quan tiếp nhận tương ứng và nhấn Nộp hồ sơ.



Trong 2 ngày làm việc, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ kiểm tra thông tin người lao động, xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong 3 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/TP.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/TP phê duyệt danh sách hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/TP sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài việc giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục các hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia còn cho phép bạn kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ, đánh giá thái độ phục vụ, tiếp nhận ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Hi vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa hướng dẫn, bạn đọc (người lao động) hoặc người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có thể nhanh chóng nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19.





