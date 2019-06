AUDIO BÀI VIẾT



Tại sự kiện WWDC 2019, Apple đã chính thức giới thiệu iOS 13 với nhiều cải tiến và tính năng nổi bật, đơn cử như Dark mode (chế độ tối), giúp người dùng sử dụng iPhone thoải mái hơn vào ban đêm. Chế độ này áp dụng trên toàn hệ thống, từ widget, bàn phím cho đến các ứng dụng, bạn đọc quan tâm có thể kích hoạt Dark Mode từ Control center (trung tâm điều khiển).

Ngoài ra, bản cập nhật còn cải thiện tốc độ mở khóa bằng Face ID nhanh hơn 30%. Các ứng dụng như Reminder (nhắc nhở), Photos (ảnh),… đều được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến một cái nhìn trực quan và đơn giản hơn. Cụ thể, khi mở một bức ảnh bất kì, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa mọi thứ bằng cách bấm vào nút điều khiển ở trên cùng, sau đó sử dụng thanh trượt để điều chỉnh thông số. Tương tự, đối với video, người dùng có thể thêm vào bộ lọc màu, cắt cúp, xoay hoặc loại bỏ những phần dư thừa mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng của bên thứ ba.

Trước khi tiến hành cập nhật iOS 13 Beta, hãy đảm bảo thiết bị của bạn vẫn còn nằm trong danh sách hỗ trợ, bao gồm:



- Phone XS



- iPhone XS Max



- iPhone XR



- iPhone X



- iPhone 8



- iPhone 8 Plus



- iPhone 7



- iPhone 7 Plus



- iPhone 6S



- iPhone 6S Plus



- iPhone SE



- iPod Touch (thế hệ 7)

Danh sách các thiết bị không nhận được bản cập nhật năm nay bao gồm iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus và iPod Touch (thế hệ 6).

Cách cài đặt iOS 13 Beta không cần iTunes

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt Safari trên iPhone và truy cập vào liên kết http://bit.ly/ios-13-beta-profile. Sau đó, bạn vào mục Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Profiles (cấu hình), chọn iOS 13 & iPadOS 13 Beta Software và nhấn Install (cài đặt), nhập mật mã và khởi động lại thiết bị khi được yêu cầu. Sau này nếu không thích trải nghiệm trước các bản Beta, người dùng chỉ cần vào lại đường dẫn bên trên, chọn Profile iOS 13 và xóa cấu hình.



Cài đặt profile iOS 13 Beta cho iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, bạn chỉ cần vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm) và tải về bản cập nhật tương ứng. Lưu ý, dung lượng bản cập nhật sẽ thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Vì là bản Beta nên chắc chắn sẽ có phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng, do đó, để đảm bảo an toàn, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu bằng iTunes hoặc iCloud.



Cập nhật iPhone lên iOS 13 Beta. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kỷ Nguyên Số cho nhiều người cùng biết, hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.



