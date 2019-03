Theo đó, toàn bộ khách hàng nữ đạt hạng Kim cương/Vàng trong chương trình Viettel Privilege sẽ được Viettel tặng thêm thẻ VIP (hạng Titan) từ chương trình Bông sen vàng của Vietnam Airlines.

Sở hữu thẻ này khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines như: Ưu tiên khu vực check in riêng, lối đi riêng qua kiểm soát an ninh/lên máy bay, thêm trọng lượng hành lý cùng nhiều ưu đãi khác. Thẻ Titan sẽ được Viettel gửi tặng đến từng khách hàng và có giá trị trong thời gian một năm kể từ ngày in và cấp thẻ. Ưu đãi này cũng được dành tặng cho các khách hàng Vàng/Kim Cương có ngày sinh trong tháng 3, tháng có nhiều ngày lễ đặc biệt trong năm.





Cũng nhân ngày Quốc tế phụ nữ, từ nay đến hết ngày 31-3-2019, toàn bộ khách hàng là thuê bao Viettel di động trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều còn có cơ hội nhận một trong 8,3 triệu giải thưởng từ chương trình “Trao yêu thương nhận Kim cương”.



Để có cơ hội nhận giải, khách hàng chỉ cần truy cập các trang dịch vụ/ứng dụng của Viettel (MyViettel, MyClip, 5Dmax, Keeng, Mocha) hoặc truy cập link https://viettel.vn/game và tham gia game “Trao yêu thương - Nhận Kim cương”. Bạn sẽ được miễn phí 3 lượt chơi mỗi giờ, để tăng thêm lượt chơi chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel hoặc chia sẻ game cho người thân, bạn bè.

TIỂU MINH