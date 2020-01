Với địa thế đặc biệt nằm ở trung tâm của nhiều địa điểm thu hút du lịch của Việt Nam như Hội An, Huế, Mỹ Sơn... dọc theo một trong những bờ biển được bình chọn đẹp nhất hành tinh cùng bán đảo Sơn Trà như một “viên ngọc quý” mà thiên nhiên ban tặng, Đà Nẵng luôn được xem là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trong mắt du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Dựa trên dữ liệu về tìm kiếm khách sạn toàn cầu cho Google công bố, Đà Nẵng đã vượt mặt những thành phố du lịch nổi tiếng như Sao Paulo (Brazil) hay Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) để trở thành thành phố du lịch được yêu thích nhất trên toàn thế giới.



Đà Nẵng là thành phố du lịch được tìm kiếm nhiều nhất. Ảnh: Internet

Du lịch tự túc sẽ tiện lợi và rẻ hơn với các ứng dụng sau đây (PLO)- Du lịch tự túc mang lại rất nhiều trải nghiệm thú vị, tuy nhiên rào cản ngôn ngữ, thông tin địa điểm và cách di chuyển luôn khiến nhiều người phải lo lắng.

Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn tìm được khách sạn tốt nhất khi đi du lịch:

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ google.com/travel, tại thẻ When to go, người dùng có thể kiểm tra tình hình thời tiết, mật độ du khách và giá dao động trong năm.

Một trong những cái thú của du lịch là khám phá nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, tất cả đều được cung cấp trong mục Where to stay.

Lựa chọn một khu vực bạn cảm thấy thích để xem nó được đánh dấu ở đâu trên bản đồ. Khi đã quyết định được những khu vực để giới hạn tìm kiếm, chọn Apply để cập nhật kết quả chỉ bao gồm những khách sạn trong những khu vực đó.

Khi đã quyết định chọn một khách sạn và muốn xác nhận giá trước khi đặt phòng, bạn có thể xem cả giá phòng từng đêm và giá tổng cho cả chuyến đi bao gồm thuế và phí.

Tại Mỹ và Canada, người dùng còn có thể xem được giá phòng mỗi đêm không gồm thuế và phí. Tại mục Overview (tổng quan) hoặc Prices (giá cả), bạn có thể chọn một trong hai hình thức hiển thị khi kiểm tra phòng trống.

Sẽ rất tiếc nếu bạn đi du lịch mà không biết 4 ứng dụng sau (PLO) - Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ giới thiệu với bạn đọc một số ứng dụng không thể thiếu khi đi du lịch, cho phép người dùng lên kế hoạch, đặt phòng, mua SIM 4G và vé tham quan trước, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

TIỂU MINH