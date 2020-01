Sau 4 năm ra mắt, iPhone 6 và iPhone 6S đã “biến mất” khỏi website của một số cửa hàng kinh doanh điện thoại nhằm nhường chỗ cho bộ đôi iPhone 7 và iPhone 8.

iPhone 8 được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9-2017 với ba màu bạc, vàng và xám cùng mức giá khởi điểm là 699 USD cho phiên bản 64 GB. Sản phẩm không có nhiều thay đổi về thiết kế so với iPhone 7, tuy nhiên, công nghệ và phần cứng bên trong đã được nâng cấp đáng kể.



iPhone 8 hỗ trợ sạc không dây, dê dàng nâng cấp iOS mới. Ảnh: Internet

Điểm khác biệt duy nhất là mặt sau của iPhone 8 đã được chuyển sang chất liệu bằng kính, hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi.

Về camera, iPhone 8 được trang bị cảm biến 12 MP, hỗ trợ công nghệ chống rung quang học cho khả năng xử lý hình ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ quay video 4K/60 fps và 1080p/240 fps

So với người tiền nhiệm, iPhone 8 sử dụng bộ vi xử lý Apple A11 Bionic 6 nhân, trong đó 2 nhân có khả năng xử lý nhanh hơn 25%, 4 nhân còn lại có tốc độ nhanh hơn 70% so với dòng chip A10. Ngoài ra còn có một GPU đồ họa mới giúp tốc độ xử lý hình ảnh tăng 30% so với iPhone 7.

Máy sử dụng màn hình True Tone (vốn trước đây chỉ có trên các dòng iPad Pro), cho khả năng hiển thị dưới trời nắng tốt hơn, màu sắc trung thực hơn.

Dù viên pin có dung lượng chỉ 1.821 mAh, thấp hơn iPhone 7 (1.960 mAh) nhưng iPhone 8 sử dụng bộ vi xử lý mới, tiết kiệm điện năng nên người dùng vẫn có thể sử dụng thoải mái cả ngày dài.

Theo ghi nhận, hiện tại iPhone 8 64 GB Like new (đã qua sử dụng) giá chỉ còn khoảng 5,9 triệu đồng. Nếu dư dả về tài chính, người dùng có thể chọn mua phiên bản chính hãng (mới 100%) với giá 15,5 triệu đồng.

TIỂU MINH