1. iPhone 6S Plus 128 GB

iPhone 6S Plus có khung viền cứng cáp, mang đến khả năng chống nước tốt hơn so với các phiên bản cũ.

Máy có màn hình 5,5 inch (độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels), độ tương phản cao cùng góc nhìn rộng. Về phần cứng, iPhone 6S Plus được trang bị bộ vi xử lý A9 (64-bit) cho hiệu năng đồ họa nhanh hơn 90% so với người tiền nhiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 6S Plus vẫn được Apple hỗ trợ nâng cấp lên iOS 14 sau hơn 5 năm ra mắt. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm tốt nhất, người dùng chỉ nên dừng lại ở phiên bản iOS 13.





Camera trước và sau của máy có độ phân giải lần lượt là 5 MP và 12 MP, đi kèm theo đó là hàng loạt chế độ chụp ảnh như Panorama, HDR… hỗ trợ quay video lên đến 4K.

Hiện tại sản phẩm đang được bán ra với mức giá 5,29 triệu đồng cho phiên bản có bộ nhớ trong 128 GB.

2. iPhone 7 Plus 32 GB

iPhone 7 Plus là một trong những mẫu điện thoại của Apple vẫn được nhiều người tìm mua dù đã có tuổi đời hơn 4 năm.

So với iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus được trang bị cụm camera kép ở mặt sau, mở ra trào lưu chụp ảnh chân dung (xóa phông) trên các dòng smartphone Android sau này. Phần ăng ten thu sóng ở mặt lưng cũng được làm sát vào cạnh viền, mang đến cái nhìn thẩm mỹ hơn.

Máy sử dụng tấm nền IPS LCD 5,5 inch (độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels), bộ vi xử lý A10 xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa ảnh, lướt web, xem phim... Ở mặt sau là cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8 cho khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.





Trong khi đó, camera selfie của máy đã được nâng lên 7 MP, hỗ trợ chụp ảnh HDR và tính năng Retina Flash (sử dụng màn hình làm đèn flash ở mặt trước để chụp ảnh tốt hơn).

Viên pin trên iPhone 7 Plus có dung lượng 2.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái cả một ngày dài. Cụ thể, bạn có thể nghe nhạc liên tục 15 giờ, đàm thoại tới 20 giờ và thời gian chờ của máy tầm 10 ngày.

Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 7 Plus 32 GB đã qua sử dụng hiện có giá chỉ 5,38 triệu đồng (tùy tình trạng máy).

Tính đến thời điểm hiện tại, chất lượng camera của iPhone 7 Plus vẫn được đánh giá cao, tính năng chống rung quang học OIS và khẩu độ được mở rộng giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp rõ rệt.

Điểm yếu duy nhất ở iPhone 7 Plus là dung lượng pin còn khiêm tốn. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi sạc dự phòng đang ngày càng phổ biến và gần như là phụ kiện không thể tách rời của các tín đồ công nghệ.

3. iPhone 8 64 GB

Được ra mắt vào năm 2017, iPhone 8 có thiết kế không có quá nhiều khác biệt so với các phiên bản trước đó. Máy có mặt lưng bằng kính và khung nhôm, tăng khả năng chống trầy xước và mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Bắt đầu từ phiên bản iPhone 8, Apple đã tích hợp thêm công nghệ sạc không dây (chuẩn Qi), cho phép người dùng sạc điện thoại nhanh hơn mà không cần phải cắm dây cáp lằng nhằng.





Máy có màn hình 4,7 inch (độ phân giải Full HD 1.334 x 750 pixels) được tích hợp công nghệ True Tone, tự động thay đổi độ sáng màn hình theo điều kiện ánh sáng bên ngoài.

Camera chính có độ phân giải 12 MP (khẩu độ f/1.8), hỗ trợ quay video 4K với 60 khung hình/giây. Trong khi đó camera selfie cũng được nâng cấp lên 7 MP thay vì chỉ 5 MP như trước đây.

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý A11 Bionic và viên pin có dung lượng 1.821 mAh cùng khả năng chống nước, chống bụi. Hiện tại, iPhone 8 64 GB đã qua sử dụng đang được bán ra với mức giá 5,38 triệu đồng.

