Đối với những dòng điện thoại hỗ trợ hai SIM, người dùng nên mua SIM 4G riêng biệt để tiết kiệm chi phí. Theo ghi nhận, giá SIM 4G trên thị trường hiện dao động trong khoảng 150.000-500.000 đồng tùy dung lượng. Cá biệt có những trang web bán SIM 4G với giá chỉ bằng một nửa so với cửa hàng của nhà mạng. Xét về mặt chi phí, việc sử dụng SIM 4G data riêng giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí so với các gói data có sẵn của nhà mạng. Tuy nhiên, việc thường xuyên bật 3/4G trên smartphone sẽ khiến thiết bị nhanh hết pin hơn. Do đó cách tốt nhất để vừa tiết kiệm chi phí và tiết kiệm pin là sử dụng cục phát 4G riêng biệt. Trên thị trường hiện có rất nhiều cục phát 4G giá rẻ với mức giá dao động 1-2 triệu đồng, tất cả đều hỗ trợ cả hai băng tần 4G tại thị trường Việt Nam.