Sự sụt giảm lần này tương đương 1/3 số lượng người chơi Pokémon GO ở thời kỳ đỉnh điểm (khoảng giữa tháng 7-2016). Không thể phủ nhận sự thu hút của tựa game này khi mọi người từ nhiều tầng lớp đều tham gia săn Pokémon, tụ tập tại các địa điểm công cộng để nhận vật phẩm miễn phí…

Tuy nhiên, cũng giống nhiều tựa game và trào lưu khác trên thế giới, khi cơn sốt đã nguội bớt, Pokémon GO sẽ bước vào thời kỳ thoái trào. Theo các số liệu được cung cấp bởi Axiom Capital Management, tựa game Pokémon GO đã bị mất hơn 15 triệu người chơi hằng ngày.



Lượng người chơi Pokémon GO hằng ngày giảm mạnh. Ảnh: Internet

Nở rộ các dịch vụ đưa đón đi săn Pokémon - “Đưa đón khách đi săn Pokémon, an toàn vui chơi không lo bị giật điện thoại. Tài xế và hướng dẫn viên không giành Pokémon với khách!” là những lời rao khá phổ biến về các dịch vụ xe đưa đón đi săn Pokémon.

Ngoài ra, Axiom còn tiết lộ rằng người chơi Pokémon GO đã giảm hơn 50% so với ngày đầu tiên ra mắt. Sự sụt giảm này đã gây không ít ngạc nhiên trong giới chuyên môn, tuy nhiên dưới đây là một số lý do có thể đã khiến Pokémon Go “thất thủ”.

- Khi đạt được một cấp độ nhất định, người chơi sẽ khó khăn hơn trong việc luyện lên level cao hơn và dễ nảy sinh tâm lý chán nản.

- Thông tin về Pokémon GO tràn ngập trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter và Snapchat, gây nhức đầu và bội thực thông tin.

- Pokémon xuất hiện quá ít ở các vùng quê, bên cạnh đó cách chơi của tựa game này tương đối nhàm chán (tìm kiếm và thu thập), không tạo được sự tương tác giữa các người chơi.

- Có quá nhiều lỗ hổng cho phép game thủ sử dụng thủ thuật, cheat để săn tìm Pokémon, gây khó khăn cho những game thủ chân chính.

- Pokémon GO đã khiến không ít người gặp tai nạn và thậm chí mất mạng, do đó chính phủ các nước đã hạn chế hoặc cấm người dân chơi tựa game này.

Nghiên cứu cho thấy chúng ta thường dành khoảng 43 phút mỗi ngày để chơi Pokémon GO, cao hơn hẳn so với các ứng dụng khác như Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram.

Theo thông tin từ Niantic, nhà phát triển đang tích cực làm việc để bổ sung các tính năng mới, đơn cử như công cụ theo dõi Pokémon, cung cấp cho game thủ những lời khuyên tốt nhất… nhằm cứu vãn tình hình trên.

TIỂU MINH