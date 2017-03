Đồng bộ dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, email… luôn là vấn đề gây đau đầu đối với nhiều người khi đi đổi điện thoại, đặc biệt là khi cả hai khác hệ điều hành.

Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn một thủ thuật nhỏ để chuyển toàn bộ danh bạ, hình ảnh, tin nhắn… từ Android sang iOS, đảm bảo các thông tin liên lạc luôn được liền mạch.

Trích xuất danh bạ

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://contacts.google.com/, đăng nhập tài khoản khi được yêu cầu. Hiện tại, giao diện quản lý danh bạ mới không hỗ trợ trích xuất liên lạc, do đó, bạn hãy kích vào nút More (thêm) > Leave the Contacts preview (thoát xem trước danh bạ) để chuyển về phiên bản cũ.



Trình quản lý danh bạ trên Google. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, bạn đánh dấu vào các số liên lạc cần trích xuất hoặc chọn toàn bộ, nhấn Khác (thêm) > Export (xuất). Trong cửa sổ mới hiện ra, lựa chọn định dạng vCard > Export, chờ một lát để quá trình tải về tập tin .vcf hoàn tất.



Xuất danh bạ từ điện thoại cũ thành tập tin .vcf. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhập danh bạ vào smartphone mới

- Bước 1: Để nhập danh bạ từ điện thoại cũ sang iPhone, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://w.icloud.com/, đăng nhập Apple ID tương ứng. Chuyển sang mục Contact (danh bạ), bấm vào biểu tượng Settings ở góc trái bên dưới và chọn Import vCard (nhập vCard), tìm đến file .vcf đã tải về khi nãy.



Nhập file .vcf vào tài khoản iCloud. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Cuối cùng, người dùng chỉ cần mở iPhone và truy cập vào Settings > iCloud, kích hoạt tùy chọn Contacts để đồng bộ danh bạ về điện thoại. Lưu ý, quá trình này yêu cầu phải có kết nối mạng.



Đồng bộ danh bạ trên web về iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Đối với bookmarks trình duyệt, tin nhắn, hình ảnh, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng Move to iOS cho cả Android và iOS, sau đó làm theo các bước hướng dẫn.

Nhìn chung, việc chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang iPhone khá đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn để đảm bảo thông tin liên lạc luôn được liền mạch. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG