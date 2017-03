(PLO)- Với Move to iOS , việc chuyển toàn bộ dữ liệu bao gồm danh bạ, tin nhắn, hình ảnh... và nhiều thứ khác từ Android sang các thiết bị iOS sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều lần.

Move to iOS là ứng dụng đầu tiên mà Apple viết cho hệ điều hành Android, với tính năng giúp người dùng chuyển dữ liệu từ điện thoại Android sang thiết bị iOS trong chớp mắt.

Lưu ý rằng cả hai thiết bị iOS và Android cần phải cần được kết nối cùng một mạng Wi-Fi. Đối với iPhone, iPad, người dùng cần phải chọn Move data from Android ở bước Apps & Data (thiết lập thiết bị mới).

Trên thiết bị Android, bạn truy cập vào CHPlay và tải về ứng dụng Move to iOS, chọn Install > Accept để tiến hành cài đặt, xong nhấn Open để mở. Tiếp theo, người dùng cần chọn Continue ở giao diện Move to iOS > Agree để mở cửa sổ Find your code.

Quay trở lại iPhone, bạn sẽ thấy xuất hiện một dãy số được cung cấp sẵn, người dùng chỉ cần ghi lại và dán nó qua bên Android để kết nối. Khi đã thành công, người dùng chỉ cần chọn các dữ liệu muốn chuyển sang iPhone như Google account (tài khoản Google), Bookmarks (các trang web đã đánh dấu), Messages (tin nhắn), Contacts (danh bạ), Camera rolls (hình ảnh) rồi nhấn Next, chờ đợi quá trình hoàn tất.

Cuối cùng, nhấn nút Continue setting up iPhone ở giao diện Transfer complete để tiếp tục thiết lập cho chiếc iPhone mới của mình.

TIỂU MINH