Cụ thể, các video trên News Feed giờ đây sẽ tự động phát kèm âm thanh khi người dùng lướt qua, việc này gây ra khá nhiều phiền phức nếu như đoạn video đó có nội dung không phù hợp hoặc gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong văn phòng…

Tắt âm thanh video trên Facebook

Hiện tại, bạn chỉ có thể tạm thời tắt tiếng video bằng cách đưa điện thoại về chế độ im lặng, tuy nhiên, nếu đã cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất, người dùng có thể tham khảo qua một số mẹo nhỏ ngay bên dưới.

1. iOS (iPhone, iPad hoặc iPod Touch)

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, nhấp vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings (cài đặt) > Account Settings (cài đặt tài khoản).

- Bước 2: Tiếp theo, bạn truy cập vào phần Videos and Photos (video và hình ảnh) và vô hiệu hóa tùy chọn Videos in News Feed Start With Sound (video trên News Feed bắt đầu với âm thanh).





2. Android

- Bước 1: Tương tự, đầu tiên bạn cũng mở ứng dụng Facebook, chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải.

- Bước 2: Sau đó, kéo xuống bên dưới và truy cập vào mục App Settings (cài đặt ứng dụng) đồng thời vô hiệu hóa tùy chọn Videos in News Feed Start With Sound (video trên News Feed bắt đầu với âm thanh).

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.





MINH HOÀNG