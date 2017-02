Thủ thuật này khá hữu ích trong trường hợp bạn đăng nhập Facebook trên máy tính hoặc điện thoại của người khác nhưng lại quên thoát ra, và lo ngại bạn bè có thể đọc lén tin nhắn, xem hình ảnh…





Một số cách để nhận biết tài khoản Facebook đã bị hack

- Tên, ngày sinh, email hoặc mật khẩu bị thay đổi.

- Đề xuất kết bạn từ một người lạ

- Xuất hiện nhiều bài viết lạ trên trang cá nhân nhưng bạn không hề đăng tải…

Cách xử lý khi Facebook bị hack

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt hoặc ứng dụng Facebook trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng.





- Bước 2: Sau đó, nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) > Security (bảo mật) > Where You’re Logged In (địa điểm bạn đăng nhập) > Edit (chỉnh sửa) hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://goo.gl/im0Yn.





- Bước 3: Tại đây sẽ bao gồm danh sách các vị trí và tên thiết bị mà bạn đã từng đăng nhập Facebook, nếu thấy xuất hiện các địa điểm lạ thì rất có thể tài khoản đã bị hack. Khi gặp phải trường hợp này, người dùng nên nhấp vào tùy chọn End Activity (kết thúc hoạt động) để tạm thời đăng xuất tài khoản từ xa.

- Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy đi đến trang trợ giúp của Facebook tại địa chỉ https://goo.gl/tFZHUq, chọn I think my account was hacked or someone is using it without my permission (Tôi cho rằng tài khoản của mình đã bị hack hoặc ai đó đang sử dụng trái phép tài khoản của tôi) > Secure your account (bảo mật tài khoản) > Get started (bắt đầu). Sau đó, người dùng sẽ được yêu cầu thực hiện từng bước để thay đổi mật khẩu và thiết lập thêm các tùy chọn nhằm bảo vệ tài khoản tốt hơn.





MINH HOÀNG