1. Lỗi tắt nguồn đột ngột

Cụ thể, iPhone sẽ tự động tắt nguồn khi pin thiết bị còn khoảng 30%. Một số khác lại cho biết điện thoại bị tụt pin từ 100% xuống còn 50% chỉ trong vòng một tiếng sau khi nâng cấp lên iOS 10.1.1.

Apple đã nhận thức được vấn đề và tung ra bản cập nhật iOS 10.2 cách đây ít hôm, bạn đọc quan tâm có thể vào phần Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm) để tải về và cài đặt.





Ngoài ra, để sử dụng pin được lâu hơn, bạn cũng nên tắt bớt các ứng dụng chạy nền bằng cách vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Background App Refresh (làm mới ứng dụng trong nền). Đồng thời vô hiệu hóa tính năng định vị trong Settings (cài đặt) > Privacy (quyền riêng tư) > Location (dịch vụ định vị).

Giữ độ sáng màn hình ở mức vừa phải, tắt bớt các kết nối không cần thiết khi chưa sử dụng.





2. iPhone bị treo logo

Nhiều người dùng cho biết khi nâng cấp lên iOS 10, iPhone của họ đã bị treo logo và phải khôi phục lại mọi thứ bằng iTunes. Do đó, để tránh gặp phải trường hợp này trong tương lai, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ thiết bị trước khi tiến hành nâng cấp.





3. Không thể kết nối Wi-Fi và Bluetooth

Khi gặp phải tình trạng trên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Reset (đặt lại) > Reset Network Settings (đặt lại cài đặt mạng) hoặc Reset All Settings (đặt lại tất cả cài đặt). Nếu mọi thứ vẫn chưa khắc phục được, bạn hãy sử dụng đến tùy chọn Erase All Content and Settings (xóa toàn bộ dữ liệu và cài đặt) > Erase iPhone (xóa iPhone), điền vào mật khẩu khi được yêu cầu.





Lưu ý, Reset Network Settings sẽ xóa sạch toàn bộ thiết lập mạng nhưng vẫn giữ nguyên dữ liệu. Ngược lại, tùy chọn Erase All Content and Settings sẽ xóa sạch mọi thứ.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG