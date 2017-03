Theo đó, khi đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo rằng tài khoản này đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa và không thể truy cập. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đơn cử bị người khác report, nhầm lẫn hoặc do bạn đăng tải các nội dung có chứa bản quyền…





Xem thêm: Cách gọi video theo nhóm trên Messenger - Mới đây, Facebook đã chính thức bổ sung thêm tính năng gọi video theo nhóm cho người dùng Messenger trên cả ba nền tảng Android, iOS và máy tính.

Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn cách lấy lại tài khoản Facebook khi bị khóa hoặc không thể đăng nhập.

Lấy lại tài khoản Facebook khi bị khóa

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/2fJnl, điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào khung trống gồm địa chỉ email hoặc số điện thoại dùng để đăng nhập (Login email address or mobile phone number) và họ tên đầy đủ trên Facebook (Your full name).



Điền đầy đủ các thông tin cá nhân để lấy lại tài khoản. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, bạn cần phải chứng minh được mình là chủ sở hữu bằng cách nhấn Choose Files và tải lên hình ảnh hai mặt của CMND, thẻ căn cước, giấy phép lái xe… sau đó nhấn Send để gửi khiếu nại đến Facebook. Chờ vài ngày để Facebook phản hồi và giải quyết yêu cầu của bạn.

Lưu ý, nếu bị khóa tài khoản vì sử dụng tên giả hoặc biệt danh, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/S53D28, sau đó nhập vào đầy đủ các thông tin cần thiết gồm họ, tên, email, giới tính, ngày sinh và hình ảnh hai mặt của CMND, giấy phép lái xe, thẻ căn cước…

Xem thêm: Cách kích hoạt các hiệu ứng bí mật trên Messenger - Mới đây, Facebook đã bổ sung thêm hàng loạt bộ lọc, sticker và các khung ảnh độc đáo cho người dùng Messeger, biến cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn.



Bị khóa tài khoản vì sử dụng tên giả, biệt danh. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: 2 cách ngăn chặn các tin tức giả mạo trên Facebook - Có khá nhiều trang web, fanpage hiện nay đăng tải cách viết có tiêu đề giật gân để câu view, khi nhấp vào nhiều người đã bị chuyển hướng đến những trang web đăng nhập giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản.

MINH HOÀNG