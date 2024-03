Vì sao Xiaomi loại bỏ tính năng phát video YouTube khi tắt màn hình?

Thông qua kênh Telegram Mi Fan Home, Xiaomi đã gửi thông báo về việc loại bỏ tính năng Play video sound with screen off (phát âm thanh video khi tắt màn hình) trong Video toolbox và chức năng Turn off screen (tắt màn hình) trong Game toolbox.

Hai tính năng này được giới thiệu lần đầu tiên trên MIUI 12, cho phép người dùng phát video YouTube khi tắt màn hình mà không cần đăng ký gói Premium.

Xiaomi loại bỏ tính năng phát video YouTube khi tắt màn hình khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: TIỂU MINH

Những thiết bị nào bị ảnh hưởng?

Tất cả các thiết bị chạy HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 và MIUI 12 sẽ không thể sử dụng hai tính năng này, đơn cử như Xiaomi 14 , Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro và Xiaomi 12T… cùng với nhiều thiết bị khác.

Danh sách các mẫu điện thoại Xiaomi không thể sử dụng tính năng phát video YouTube khi tắt màn hình. Ảnh chụp màn hình

Tại sao Xiaomi lại loại bỏ tính năng này?

Gói đăng ký YouTube Premium hiện có giá khoảng 13,99 USD/tháng, mang đến cho người dùng những tính năng độc quyền như xem video không có quảng cáo, phát video YouTube khi tắt màn hình, tải xuống video…

Dựa vào thông báo trên Telegram có thể thấy Xiaomi loại bỏ hai tính năng kể trên nhằm tuân thủ nguyên tắc của Google. Công ty giải thích: “Do phải tuân thủ các yêu cầu, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi đã xóa tính năng Play video sound with screen off (phát âm thanh video khi tắt màn hình) trong Video toolbox và chức năng Turn off screen (tắt màn hình) trong Game toolbox thông qua bản cập nhật OTA mới nhất”.

Đăng ký dịch vụ YouTube Premium tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Để tiếp tục sử dụng tính năng phát video YouTube khi tắt màn hình, bạn đọc có thể đăng ký dịch vụ YouTube Premium cá nhân với giá 79.000 đồng/tháng tại Việt Nam, hoặc gói gia đình 149.000/tháng (tối đa 5 thành viên) để tiết kiệm chi phí.

Tiểu Minh