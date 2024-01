Tin công nghệ ngày 1-1: Trải nghiệm nhà thông minh tại ‘Another Saigon’

(PLO)- Tin công nghệ ngày 1-1 sẽ có nội dung như trải nghiệm nhà thông minh tại ‘Another Saigon’, Walmart vô tình làm rò rỉ cấu hình Galaxy S24 Plus, ‘ChatGPT Trung Quốc’ đã có hơn 100 triệu người dùng, Trojan Chameleon có thể ‘hút’ cạn tiền trong tài khoản ngân hàng.

1. Trải nghiệm nhà thông minh tại ‘Another Saigon’

Another Saigon ra đời với mong muốn mang đến cho người dùng hiện đại cơ hội trải nghiệm công nghệ tiên tiến, thiết bị nhà thông minh đến từ LG.

Tại đây sẽ có bốn khu vực gồm, bao gồm không gian trải nghiệm những thiết bị chăm sóc quần áo và giày dép thông minh với LG Styler, LG Styler ShoeCare…

Khu vực The Curation of Good Life là nơi giới thiệu bộ sưu tập cao cấp Objet, cùng những thiết bị độc đáo chưa từng được giới thiệu tại Việt Nam. Khách tham quan có thể thoải mái sáng tạo đa dạng nội dung từ hình ảnh đến video theo phong cách cá nhân và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ về việc ra mắt không gian trải nghiệm Another Saigon, Ông Song Ikhwan - Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing cho biết: “LG luôn hướng đến việc làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi ngày, đây cũng là lý do chúng tôi giới thiệu Another Saigon.”

Tin công nghệ ngày 1-1: Trải nghiệm các thiết bị nhà thông minh tại Another Saigon.

2. Walmart vô tình làm rò rỉ cấu hình Galaxy S24 Plus

Vừa qua, tập đoàn bán lẻ Walmart đã vô tình làm rò rỉ cấu hình Galaxy S24 Plus trên website dù chưa đến ngày mở bán chính thức (dự kiến 17-1-2024).

Cụ thể, hình ảnh rò rỉ cho thấy Samsung Galaxy S24 Plus sẽ có thêm màu Onyx Black với RAM 12 GB. Đi kèm theo đó là các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) như Live Translate, cho phép dịch nội dung cuộc gọi sang ngôn ngữ bất kỳ theo thời gian thực…

Tin công nghệ ngày 1-1: Walmart vô tình rò rỉ thông tin về Galaxy S24 Plus sớm hơn hai tuần. Ảnh chụp màn hình

Về thông số kỹ thuật, Samsung Galaxy S24 Plus sẽ có màn hình 6,7 inch, lớn hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm. Viên pin cũng được nâng cấp lên 4.900 mAh, thay vì 4.700 mAh như trên S23 Plus.

Theo Wccftech, nhu cầu đối với Galaxy S24 Plus và S24 Ultra dự kiến sẽ cao hơn dự báo ban đầu của Samsung nhờ các tính năng AI mới.

3. ‘ChatGPT Trung Quốc’ đã có hơn 100 triệu người dùng

Công ty Baidu (Trung Quốc) vừa thông báo sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) giống ChatGPT có tên Ernie Bot hiện đã có hơn 100 triệu người dùng. Điều đáng chú ý là Ernie Bot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển nội bộ.

Tin công nghệ ngày 1-1: Ernie Bot hiện đã có hơn 100 triệu người dùng. Ảnh chụp màn hình

Được thiết kế để cạnh tranh với các chatbot AI như ChatGPT của OpenAI, Microsoft Bing và Google Bard, Ernie Bot cũng có khả năng tạo văn bản, hình ảnh và video. Tuy nhiên, công cụ này chủ yếu chỉ hoạt động bằng tiếng Quan Thoại (xử lý các truy vấn bằng tiếng Anh ở mức thấp) và yêu cầu đăng ký bằng số điện thoại Trung Quốc.

Super Clue đã xếp hạng Ernie Bot, vốn chỉ mới ra mắt công chúng vào tháng 8, là Chatbot AI hàng đầu của Trung Quốc. Bằng cách đưa ra Luật AI mới về AI tạo sinh, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên quản lý AI.

Trong khi đó, Bắc Mỹ và Vương quốc Anh vẫn đang chuẩn bị thông qua luật về AI.

4. Trojan Chameleon có thể ‘hút’ cạn tiền trong tài khoản ngân hàng

Trojan Chameleon hiện đang được tin tặc sử dụng để xâm nhập vào các ứng dụng ngân hàng trên thiết bị Android. Phần mềm độc hại này được phát hiện lần đầu tiên vào đầu năm nay, ngụy trang dưới dạng các ứng dụng hợp pháp để xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân.

Cách tốt nhất để bảo vệ điện thoại Android khỏi các phần mềm độc hại là không cài đặt ứng dụng lạ trên các trang web của bên thứ ba. Đồng thời đảm bảo điện thoại đang sử dụng phiên bản Android mới nhất.

Trojan Chameleon sẽ sử dụng keylogger để ghi lại mật khẩu trên điện thoại, do đó, nếu cảm thấy không an toàn, người dùng nên thay đổi lại mật khẩu cho tất cả các ứng dụng, bắt đầu là những ứng dụng ngân hàng, ví điện tử…

Tin công nghệ ngày 1-1: Cảnh giác Trojan ngân hàng Chameleon.

