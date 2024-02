Tin công nghệ 22-2: Samsung đưa các tính năng AI lên điện thoại cũ

1. Samsung đưa các tính năng AI lên điện thoại cũ

Theo một số nguồn tin, Samsung dự kiến sẽ phát hành One UI 6.1 vào tháng tới, đồng thời đưa một số tính năng AI lên điện thoại cũ, đơn cử như Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 và Galaxy Tab S9.

Tin công nghệ 22-2: Samsung phát hành One UI 6.1 và mang các tính năng AI lên điện thoại cũ.



Dự kiến người dùng điện thoại cũ sẽ có thể trải nghiệm một số tính năng AI như Circle to Search (vẽ để tìm kiếm), Live Translate (dịch trực tiếp), Interpreter (phiên dịch), Chat Assist (hỗ trợ trò chuyện) và Generative Edit (chỉnh sửa sáng tạo).

Việc tận dụng tối đa các tính năng AI trên điện thoại sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian cũng như tăng khả năng sáng tạo.

2. Google ra mắt mô hình nguồn mở Gemma

Gemma là thành viên tiếp theo trong bộ sưu tập hơn 130 mô hình của Vertex AI Model Garden. Bằng cách sử dụng mô hình Gemma trên Vertex AI, các nhà phát triển có thể tận dụng lợi thế của một nền tảng máy học toàn diện, giúp cho việc tinh chỉnh, quản lý và giám sát mô hình trở nên đơn giản và trực quan.

Tin công nghệ 22-2: Google giới thiệu mô hình nguồn mở Gemma.



Với Vertex AI, các nhà phát triển có thể giảm chi phí vận hành và tập trung vào việc tạo ra các phiên bản Gemma tùy chỉnh (bespoke) được tối ưu hóa cho từng trường hợp sử dụng. Ví dụ, các nhà phát triển có thể sử dụng mô hình Gemma trên Vertex AI để:

- Xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh cho các tác vụ đơn giản như tạo văn bản, tóm tắt và hỏi đáp.

- Sử dụng mô hình nhỏ gọn được tùy chỉnh để nghiên cứu và phát triển cho các khám phá và thử nghiệm.

- Hỗ trợ các trường hợp sử dụng AI tạo sinh theo thời gian thực yêu cầu độ trễ thấp, chẳng hạn như truyền phát văn bản.

3. Apple tăng cường mã hóa iMessage

Apple đang nâng cấp tính bảo mật cho ứng dụng iMessage nhằm chống lại mối đe dọa sắp xảy ra trong tương lai: các cuộc tấn công điện toán lượng tử tiên tiến .

Apple cho biết những thay đổi này sẽ là một phần của hệ thống mới có tên PQ3. Đây là một loại mã hóa tiên tiến hơn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử, có thể thực hiện các phép tính nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính truyền thống.

Giao thức bảo mật mới đã được thêm vào các phiên bản beta của iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 17.4 và watchOS 10.4, thay thế các giao thức bảo mật hiện tại cho tất cả các cuộc trò chuyện iMessage vào cuối năm nay.

Mặc dù tin tặc hiện không có máy tính lượng tử nhưng chúng có thể thực hiện cuộc tấn công được gọi là “thu hoạch ngay, giải mã sau”. Điều đó có nghĩa là hôm nay họ đánh cắp dữ liệu nhắn tin và sau đó sử dụng máy tính tiên tiến hơn trong tương lai để phá mã hóa.



Tin công nghệ 22-2: Giao thức bảo mật mới của Apple giúp hạn chế các cuộc tấn công bằng máy tính lượng tử. Ảnh: Pexels



4. Lộ diện ổ cứng di động SSD T5 EVO dung lượng 8 TB

So với các phiên bản trước, SSD Samsung T5 EVO có tốc độ truyền tải nhanh hơn gấp 3,8 lần so với ổ cứng gắn ngoài HDD, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu khi rơi ở độ cao lên đến hai mét.

T5 EVO có thiết kế nhỏ gọn cùng dung lượng lưu trữ lên đến 8 TB, cho phép bạn lưu trữ lên đến 2 triệu bức ảnh (dung lượng 3.5 MB), 1,8 triệu file nhạc 4 MB hoặc 3.500 video có dung lượng 2 GB. Đi kèm theo đó là công nghệ tự điều chỉnh nhiệt và mã hóa dữ liệu phần cứng.

T5 EVO tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị, như macOS, Windows, điện thoại thông minh/máy tính bảng và máy chơi game. Hiện thiết bị đang được bán với giá 4,74 triệu đồng cho phiên bản 2 TB và 16,2 triệu đồng cho bản 8 TB.

Tin công nghệ 22-2: T5 EVO dù nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chống sốc.



