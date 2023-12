Tin công nghệ 2-12: Samsung Galaxy S24 series rò rỉ thiết kế

1. Samsung Galaxy S24 series rò rỉ thiết kế

Mới đây, trang Windows Report đã công bố những hình ảnh rò rỉ được cho là thiết kế của Samsung Galaxy S24 series.

Tin công nghệ 2-12: Galaxy S24 Ultra sẽ có màn hình phẳng hơn. Ảnh: Windows Report

Theo Android Authority, Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra sẽ được trang bị modem Qualcomm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng các phiên bản quốc tế của S24 tiêu chuẩn có thể sử dụng bộ xử lý và modem Exynos như những năm trước.

S24 Ultra sẽ có màn hình phẳng Quad-HD 6,8 inch, tần số quét 120 Hz, RAM 12 GB, pin 5.000 mAh, phần khung titan, camera tele 50 MP được nâng cấp, khả năng làm mát buồng hơi tốt hơn và WiFi 7

Trước đó không lâu, Samsung cũng hé lộ thông tin về việc phát triển phần mềm AI mới và áp dụng trên các dòng điện thoại của hãng, hỗ trợ dịch nội dung tin nhắn theo thời gian thực.

Các mẫu điện thoại Samsung giá rẻ được cập nhật Android 14 (PLO)- Samsung đã thử nghiệm Android 14 (One UI 6) trong nhiều tuần để đảm bảo rằng bản cập nhật sẽ không gặp bất kỳ sự cố nào trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện nâng cấp.

2. Độc đáo công nghệ Heattech giúp giữ ấm cơ thể

Ngành công nghiệp quần áo đã và đang trải qua nhiều thay đổi nhờ vào sự tiến bộ trong công nghệ, ví dụ như công nghệ vải thông minh Heattech, phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng thị trường bằng AI, quầy thanh toán tự động…

Heattech là công nghệ vải độc quyền của Uniqlo, được thiết kế để giữ ấm cơ thể và kiểm soát độ ẩm, trong khi vẫn đảm bảo trọng lượng nhẹ. Công nghệ này thường được sử dụng trong các sản phẩm đồ lót, áo lót, và áo thun để cung cấp sự thoải mái và giữ ấm trong điều kiện lạnh.

Cụ thể, đơn vị sản xuất đã sử dụng các vật liệu và sợi vải đặc biệt có khả năng giữ nhiệt tốt, tạo ra một lớp cản nhiệt giữa cơ thể và môi trường. Các loại vải được chọn cũng giúp kiểm soát độ ẩm từ cơ thể, ngăn chặn sự mất nước và giữ cho da khô ráo.

Tin công nghệ 2-12: Công nghệ Heattech độc quyền trên quần áo.

Vừa qua, đơn vị này cũng triển khai chương trình Tuần lễ cám ơn sau 4 năm hoạt động tại Việt Nam, cũng như đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, mang nước sạch đến cho người dân, xây trường học ở miền núi, thu gom tái chế quần áo đã qua sử dụng…

3. Cách bật chế độ tiết kiệm năng lượng trên Windows 11

Nếu đang sử dụng máy tính (laptop và máy bàn) chạy Windows 11, bạn có thể bật chế độ tiết kiệm năng lượng để kéo dài tuổi thọ pin. Về cơ bản, tính năng này được thiết kế để tăng thời gian sử dụng pin bằng cách cắt giảm hiệu ứng, hiệu suất hệ thống…

Lưu ý, tính năng tiết kiệm pin chỉ có sẵn trên phiên bản Windows 11 Insider Preview Build 26002, do đó, nếu muốn sử dụng, trước tiên bạn phải tham gia chương trình Windows Insider rồi đăng ký kênh Canary.

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần bấm vào menu Start - Settings - System - Power and Battery, sau đó kích hoạt tính năng Energy saver và tùy chọn Always use energy saver.

Tin công nghệ 2-12: Bật tính năng tiết kiệm pin trên Windows 11.

4. Cảnh sát khuyến nghị sử dụng AirTag để chống trộm

Mới đây, cơ quan cảnh sát tại Washington (Mỹ) đã khuyến cáo người dân nên sử dụng AirTag để hạn chế tình trạng mất cắp các vật dụng giá trị và áo khoác Canada Goose (1.500 USD), đặc biệt là khi thời tiết lạnh đang diễn ra.

Trước đó vào tháng 11, cảnh sát cũng đã triển khai kế hoạch phát AirTag miễn phí để chống lại các vụ cướp xe ở những khu vực có nguy cơ trộm cắp cao.

Tin công nghệ 2-12: Chống trộm bằng AirTag. Ảnh: TIỂU MINH

Kể từ khi ra mắt vào tháng 4-2021, AirTag đã được sử dụng trên khắp thế giới để ngăn chặn tội phạm cũng như lấy lại tài sản bị đánh cắp. Ví dụ vào năm 2021, AirTag đã giúp cảnh sát xác định vị trí của một chiếc xe đạp bị đánh cắp.

Tuy nhiên, AirTag cũng đang bị lạm dụng để theo dõi người khác. Ví dụ, nam diễn viên Hannah Rose May đã tweet về trải nghiệm của cô khi bị theo dõi bằng AirTag.

Hiểm họa mới với dịch vụ đọc trộm tin nhắn Zalo, đọc trộm tin nhắn bị phạt ra sao? (PLO)- Đa số ai trong chúng ta cũng có thói quen tò mò về các mối quan hệ xung quanh dẫn đến ham muốn đọc trộm tin nhắn Zalo. Liệu rằng việc đọc trộm tin nhắn có bị phạt hay không?

Tiểu Minh