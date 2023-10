Thị trường laptop tăng trưởng nhẹ đầu tháng 10

Giai đoạn tựu trường là thời điểm người dùng tìm mua laptop nhiều nhất năm do nhu cầu của tân sinh viên tăng cao, đây cũng là thời điểm tăng trưởng ‘vàng' của ngành hàng laptop.

Theo số liệu thống kê của một hệ thống bán lẻ, doanh số laptop trong quý 3 thường cao hơn gấp đôi so với quý trước đó, đặc biệt là laptop gaming chiếm đến 50%, phần còn lại thuộc về các dòng laptop mỏng nhẹ, thời trang, cấu hình tốt cùng mức giá 10-20 triệu đồng.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, một số dòng laptop gaming đang được giảm giá đến 3 triệu đồng, đơn cử như Gigabyte Gaming G5 GD i5 11400H (51VN123SO), Asus TUF Gaming FX506LHB-HN188W, MSI Gaming Alpha 15 B5EEK-203VN R5 5600H…

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những dòng laptop dạng này thường có thiết kế hầm hố và nặng, không phù hợp với các bạn trẻ năng động. Do đó, nếu yêu thích sự mỏng nhẹ, thiết kế thời trang và pin lâu, LG Gram hoặc MacBook Air sẽ là lựa chọn thích hợp.

Laptop mỏng nhẹ vẫn hút khách

Chia sẻ với PLO, ông Trần Hoàng Huy Vũ, đại diện hệ thống phân phối laptop NewTech, cho biết mặc dù thị trường laptop đang có sự sụt giảm về sức mua, nhưng doanh số của dòng laptop LG Gram tại đây vẫn có sự tăng nhẹ, khoảng 15% so với Quý 2 năm 2023.

LG Gram là một trong những dòng laptop mỏng nhẹ được nhiều người lựa chọn.

Bảng giá tham khảo dòng LG Gram 2023 chính hãng tại các đại lý (cập nhật đầu tháng 10-2023), lưu ý, mức giá có thể dao động tùy vào từng thời điểm.

Bảng giá laptop LG Gram tại một số hệ thống đầu tháng 10.

Về thị phần, mẫu LG Gram phổ thông (Basic) chiếm đến 55% thị phần toàn dòng laptop “siêu nhẹ”. Tiếp đến là LG Gram Style với khoảng 30%, hai mẫu LG Gram UltraSlim và LG Gram 2 in 1 chỉ chiếm khoảng 15%. Đặc biệt người dùng thường có xu hướng chọn phiên bản 14 inch và 16 inch, cùng bộ vi xử lý Intel core i5.

Giải thích về chênh lệch này, đại diện phía NewTech cho rằng LG Gram phổ thông (Basic) có thiết kế truyền thống và nhiều tùy chọn cấu hình. Còn LG Gram Style mặc dù có thiết kế thanh lịch, tinh gọn hơn nhưng giá cả khá cao nên khá kén đối tượng sử dụng.

Riêng LG Gram UltraSlim và LG Gram 2 in 1, hai mẫu này chỉ có cấu hình cơ bản và tồn tại các vấn đề trong thiết kế. Cụ thể, mẫu UltraSlim tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng trung niên nên không thu hút được khách hàng ở những nhóm khác.

Trong khi đó, thiết kế 2 in 1 360 độ trên LG Gram 2 in 1 đã không còn được chuộng như trước, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Dell XPS 2 in 1 360 độ thì lại đang làm quá tốt.

Thị trường laptop sôi động mùa tựu trường. Ảnh: TIỂU MINH

Trao đổi với PLO, anh Hoàng Văn Dũng, Giám đốc ngành hàng Laptop tại hệ thống FPT Shop cho biết doanh số laptop tại hệ thống có sự tăng trưởng mạnh, khoảng 30% với tất cả các nhóm hàng Gaming và Non-gaming.

Các mẫu bán chạy nhất là dòng máy gaming đến từ các thương hiệu ASUS và MSI, cụ thể là Asus TUF Gaming FX506HF, MSI Gaming GF63 Thin.

Nếu không dư dả về tài chính, người dùng có thể tham khảo các mẫu máy tính bảng, đơn cử như iPad Gen 9 64 GB hiện đang được giảm 500.000 đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 6,49 triệu đồng.

Tiểu Minh