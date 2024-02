(PLO)- Dạo gần đây trên mạng xã hội và một số diễn đàn xuất hiện những lời than phiền liên quan đến việc iPhone bị mất sóng sau khi cập nhật iOS. Làm thế nào để khắc phục vấn đề này?

iPhone bị mất sóng sau khi cập nhật iOS

Chia sẻ trên trang hỗ trợ của Apple, một số thành viên cho biết iPhone của họ bị mất sóng sau khi cập nhật iOS. Cụ thể, phần cột sóng chỉ hiển thị thông báo No service (không có dịch vụ).

Một số người dùng phàn nàn về việc iPhone bị mất sóng sau khi cập nhật iOS. Ảnh: MINH HOÀNG/Pexels



Một số người khác gặp phải tình trạng iPhone không nhận sạc, hao pin hoặc bị lỗi ngắt kết nối Bluetooth đột ngột. Đáng chú ý, lỗi Bluetooth dường như đã diễn ra kể từ dòng iPhone 15 được bán chính thức vào tháng 9 năm ngoái.

Sửa lỗi iPhone bị mất sóng sau khi cập nhật iOS



Cách đơn giản nhất là bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) và bật Airplane mode (chế độ máy bay). Sau đó để khoảng 5-15 giây và tắt tùy chọn Airplane mode (chế độ máy bay), lúc này iPhone sẽ “làm mới” lại toàn bộ kết nối trên thiết bị, bao gồm cả sóng di động.

Bật/tắt chế độ máy bay trên iPhone để làm mới lại toàn bộ kết nối. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu cách trên không giúp khắc phục vấn đề mất sóng, người dùng hãy thử khởi động lại iPhone bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi máy đã tắt hoàn toàn, bạn hãy nhấn giữ nút nguồn vài giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Một giải pháp khác là khôi phục các cài đặt liên quan đến kết nối mạng. Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Transfer or Reset iPhone (chuyển hoặc đặt lại iPhone) - Reset (đặt lại) - Reset network settings (đặt lại cài đặt mạng), nhập mật mã iPhone khi được yêu cầu. Lưu ý, việc này chỉ đưa các cài đặt mạng về chế độ mặc định ban đầu, không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trên iPhone.

Đưa toàn bộ cài đặt mạng về chế độ mặc định ban đầu. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trường hợp đã thử tháo SIM (nếu sử dụng SIM vật lý) và gắn lại nhưng sóng vẫn bị mất, bạn hãy đến các cửa hàng gần nhất của nhà mạng để được hỗ trợ.

Đối với lỗi iPhone không sạc được sau khi cập nhật iOS, chia sẻ với PLO, đại diện một hệ thống sửa chữa điện thoại cho biết người dùng chỉ cần khởi động lại iPhone và vệ sinh cổng sạc đúng cách.

Vẫn như mọi lần, Apple không đưa ra bất cứ thông báo gì liên quan đến các vấn đề mà người dùng gặp phải.

Apple cảnh báo đừng để iPhone ướt vào gạo, thay vào đó hãy làm điều này (PLO)- Đầu năm nay, Apple đã cập nhật tài liệu hỗ trợ, cảnh báo người dùng đừng để iPhone ướt vào gạo, đồng thời giải thích lý do tại sao.

Minh Hoàng