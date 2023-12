So sánh Samsung Galaxy S23 FE và S23 Plus, nên mua điện thoại nào?

(PLO)- Samsung Galaxy S23 FE và Samsung Galaxy S23 Plus có thiết kế tương đối giống nhau, mặc dù vậy vẫn có một số điểm khác biệt giữa hai mẫu điện thoại này.

1. Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật S23 Plus và S23 FE. Ảnh: TIỂU MINH

2. Samsung Galaxy S23 FE và S23 Plus: Thiết kế

Khi nhìn vào hai chiếc điện thoại này lần đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy chúng có rất nhiều điểm tương đồng. Về cơ bản, cả hai đều có cùng ngôn ngữ thiết kế, cách bố trí camera ở mặt trước và sau, tất cả đều được sắp xếp theo chiều dọc, nằm ở góc trên bên trái của mặt sau.

Galaxy S23 Plus có màn hình lớn hơn nhưng bằng cách nào đó nó lại ngắn hơn, hẹp hơn và mỏng hơn so với Galaxy S23 FE.

Không chỉ nhỏ gọn hơn mà Galaxy S23 Plus còn nhẹ hơn Galaxy S23 FE, cụ thể S23 Plus chỉ nặng 196 g, so với 209 g của Galaxy S23 FE. Hai máy đều hỗ trợ kháng bụi kháng nước đạt chuẩn IP68.

Điện thoại Samsung giảm giá hơn 10 triệu đồng (PLO)- Nhiều mẫu điện thoại Samsung giảm giá hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết để kích thích nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng.

So sánh S23 FE vs S23 Plus.

3. Samsung Galaxy S23 FE và S23 Plus: Màn hình

Galaxy S23 FE có màn hình phẳng Dynamic AMOLED 2X 6,4 inch Full HD+ (2340 x 1080), hỗ trợ nội dung HDR10 + và có độ sáng tối đa lên tới 1.450 nits. Màn hình có tỉ lệ 19,5: 9 và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 của Corning.

Tương tự, Galaxy S23 Plus cũng có màn hình phẳng, kích thước 6,6 inch và có độ phân giải Full HD+ (2340 x 1080). Màn hình của S23 Plus có độ sáng cao hơn một chút, ở mức 1.750 nits. Tỷ lệ khung hình hiển thị giống như trên Galaxy S23 FE nhưng khả năng bảo vệ tốt hơn (Gorilla Glass Victus 2).

Thực sự không có nhiều điều để phàn nàn ở đây về mặt hiển thị. Cả hai mẫu điện thoại thông minh đều thực sự tốt, cung cấp màu sắc sống động, góc nhìn và màu đen cũng sâu.

4. Samsung Galaxy S23 FE và Galaxy S23 Plus: Hiệu năng

Galaxy S23 FE được trang bị Snapdragon 8 Gen 1, RAM LPDDR5 8 GB và bộ lưu trữ UFS 3.1. Trong khi đó, Galaxy S23 Plus được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5 8 GB và bộ lưu trữ UFS 4.0 cho hiệu suất và tốc độ nhanh hơn.

Trong các công việc thường ngày, cả hai đều thể hiện rất tốt. Mặc dù vậy Galaxy S23 Plus vẫn nhanh hơn một chút khi so sánh trực tiếp, điều này trở nên rõ ràng hơn khi khởi chạy ứng dụng và đa nhiệm.

Galaxy S23 FE rất nóng khi chơi game, ngay cả khi chơi các game thông thường hơn, điều đó không xảy ra với Galaxy S23 Plus.

5. Samsung Galaxy S23 FE và Galaxy S23 Plus: Pin

Galaxy S23 FE có viên pin 4.500 mAh, trong khi S23 Plus được trang bị viên pin 4.700 mAh. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi S23 Plus có màn hình lớn hơn.

Kết quả thực tế cho thấy S23 FE cho thời lượng sử dụng pin lâu hơn S23 Plus, mặc dù không nhiều. Cụ thể S23 FE có thể hoạt động liên tục hơn 8 tiếng, ngay cả khi chơi game một chút, trong khi S23 Plus chỉ dừng lại ở mốc 7-7,5 tiếng trước khi tắt.

Galaxy S23 Plus có lợi thế ở việc hỗ trợ sạc có dây 45 W, sạc không dây 15 W và sạc ngược không dây 4,5 W. Trong khi S23 FE chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25 W và sạc không dây 15 W. Tuy nhiên, cả hai mẫu điện thoại đều không đi kèm bộ sạc trong hộp.

6. Samsung Galaxy S23 FE và Galaxy S23 Plus: Camera

Hai chiếc điện thoại này dường như có cùng camera chính và camera góc siêu rộng, nhưng thực tế không phải vậy. Về cơ bản, S23 Plus có lợi thế hơn khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Tương tự, các camera khác trên S23 Plus cũng cho chất lượng tốt hơn, sắc nét hơn một chút so với camera trên S23 FE.

Với mức giá không chênh lệch nhau quá nhiều, Samsung Galaxy S23 Plus vẫn là sự lựa chọn tốt hơn, ít nhất là khi so sánh với S23 FE.

Samsung Galaxy Z Flip 4 giảm chỉ còn 9,9 triệu đồng (PLO)- Nhiều mẫu điện thoại hiện đang được các hệ thống bán lẻ giảm giá mạnh dịp cuối tuần, đơn cử như Samsung Galaxy Z Flip 4 giảm chỉ còn 9,9 triệu đồng.

Tiểu Minh