Samsung Galaxy S24 series giá chỉ từ 15,89 triệu đồng

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để mua sắm các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là điện thoại. Theo ghi nhận của PLO, các hệ thống bán lẻ như Di Động Việt, FPT Shop… đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, bao gồm cả các phiên livestream trên TikTok Shop nhằm mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu Samsung Galaxy S24 series với giá giảm lên đến 13 triệu đồng.

Không chỉ điều chỉnh giá bán mà các hệ thống còn tích hợp rất nhiều phương thức mua sắm linh hoạt, tiết kiệm, thu cũ đổi mới, trả góp 0%... để giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng sở hữu các mẫu điện thoại yêu thích.

Dù chỉ vừa ra mắt cách đây không lâu nhưng Samsung Galaxy S24 đã được điều chỉnh mức giá theo hướng giảm nhẹ. Cụ thể, phiên bản Galaxy S24, S24+ và S24 Ultra hiện đang có giá lần lượt là 15,89 triệu đồng, 18,89 triệu đồng và 25,89 triệu đồng, lưu ý đây là mức giá khi tham gia thu cũ đổi mới. Ngoài ra, người dùng cũng sẽ nhận được thêm các ưu đãi riêng như bảo hành 2 năm, tặng gói Samsung Care+, trả góp 0%...

Đa số người dùng đều lựa chọn phiên bản S24 Ultra (87%), tiếp theo là S24+ (7%) và S24 (6%). Về màu sắc, xám Titan là phiên bản màu được yêu thích nhất năm nay.

Về phần cứng, Samsung Galaxy S24 series được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 1,9 lần, giúp cải thiện hiệu quả làm mát và tăng độ ổn định. Đây cũng là thế hệ điện thoại Galaxy S series đầu tiên sử dụng thép tái chế và nhựa TPU.

Một điểm đặc biệt khác là Samsung cam kết sẽ hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và cập nhật bảo mật 7 năm liên tục, một khoảng thời gian hỗ trợ tương đối lâu, vốn trước đây chỉ có Google áp dụng cho dòng điện thoại Pixel.

Không riêng gì các dòng điện thoại Samsung cao cấp, nhiều mẫu smartphone Android cũng được điều chỉnh lại giá bán. Đơn cử như OPPO A58 hiện chỉ còn 4,89 triệu đồng, Galaxy A54 128 GB giá 7,79 triệu đồng, Redmi Note 13 giá 4,29 triệu, Galaxy Z Flip 5 giá chỉ 17,49 triệu đồng, Galaxy S23 128 GB chỉ còn 12,99 triệu đồng…

Nếu yêu thích các sản phẩm của Apple, bạn có thể chọn mua iPhone 15 series hoặc các phiên bản cũ hơn với mức giá giảm nhẹ. Cụ thể, iPhone 11 64 GB giá chỉ còn 9,89 triệu đồng, nếu muốn lưu trữ dữ liệu nhiều hơn, người dùng có thể chọn mua phiên bản có bộ nhớ trong 128 GB với giá 11,29 triệu đồng.

Các model cao hơn như iPhone 13 cũng chỉ còn 15,49 triệu đồng, iPhone 15 series giá chỉ từ 20,9 triệu đồng... Một vài model khác cũng đang có mức giá ấn tượng như iPad Gen 9 chỉ còn 6,99 triệu, MacBook Air M1 chỉ còn 18,49 triệu đồng.

Khi mua sắm các sản phẩm công nghệ, người dùng nên lựa chọn các cửa hàng uy tín, so sánh giá giữa các hệ thống, các kênh bán hàng và đánh giá từ người tiêu dùng khác để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhất. Mua sắm thông minh, kết hợp việc so sánh giá và tìm hiểu thông tin sản phẩm qua đa kênh sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các ưu đãi trong mùa mua sắm cao điểm.