Sạc không dây có thể khiến iPhone 15 bị lỗi

Trong tuần qua, một số chủ sở hữu BMW đã phàn nàn rằng chip NFC trên iPhone 15 của họ không còn hoạt động sau khi sạc thiết bị bằng đế sạc không dây trên xe.

Một số thành viên trên diễn đàn MacRumors và X (trước đây là Twitter) phàn nàn về vấn đề liên quan đến Apple Pay trên iPhone 15. Ảnh chụp màn hình

Những người dùng bị ảnh hưởng cho biết iPhone chuyển sang recovery mode (chế độ khôi phục) với màn hình trắng và chip NFC không còn hoạt động sau khi khởi động lại thiết bị.

Trên iPhone, chip NFC hỗ trợ các tính năng như Apple Pay và chìa khóa ô tô kỹ thuật số. Người dùng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo lỗi "Could Not Set Up Apple Pay" (không thể thiết lập Apple Pay) trong ứng dụng Wallet (ví) và dường như không có cách nào để khắc phục sự cố.

Tính năng Apple Pay trên iPhone 15 bị lỗi sau khi sạc không dây. Ảnh: MacRumors

Một số khách hàng cho biết Apple đã thay thế iPhone của họ sau khi xác nhận chip NFC bị lỗi, nhưng iPhone thay thế sau đó cũng dễ gặp vấn đề tương tự nên hiện tại không có giải pháp lâu dài nào.

Những mẫu iPhone nào có thể bị lỗi Apple Pay khi sạc không dây?

Mặc dù các khiếu nại cho đến nay đều đến từ người dùng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, nhưng có thể iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng bị ảnh hưởng, vì vậy chủ sở hữu iPhone 15 series nên thận trọng cho đến khi vấn đề này được giải quyết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của vấn đề là gì, có bao nhiêu khách hàng bị ảnh hưởng và mẫu xe BMW nào bị ảnh hưởng.

Trước đó không lâu, Apple đã xác nhận việc iPhone 15 bị nóng bất thường do iOS 17 và một số ứng dụng của bên thứ ba, công ty cũng hứa sẽ sớm tung ra bản cập nhật để giải quyết vấn đề.

Trong quá trình chờ Apple phát hành bản cập nhật, người dùng nên hạn chế vừa sử dụng iPhone vừa cắm sạc, tránh sử dụng hoặc đặt/để iPhone ở những khu vực có nhiệt độ cao như cửa sổ, bãi biển, cốp xe…

TIỂU MINH