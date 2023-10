Phòng tránh bị thêm vào những nhóm 'bậy bạ' trên Telegram

Sau khi thiết lập tài khoản Telegram hoàn tất, bạn có thể sử dụng tên người dùng (duy nhất) để kết nối với người khác, tham gia nhóm và đăng ký kênh tương tự như trên X (trước đây là Twitter) hoặc Instagram.

Việc ẩn số điện thoại trên Telegram sẽ phần nào giúp bạn hạn chế bị làm phiền bởi tin nhắn từ người lạ, hoặc bị thêm vào các nhóm lừa đảo.

Ẩn số điện thoại trên Telegram giúp hạn chế tin nhắn rác. Ảnh: TIỂU MINH

1. Cách ẩn số điện thoại trên Telegram bằng Android

Nếu đang sử dụng Android, bạn hãy cập nhật ứng dụng Telegram trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play.

- Bước 1: Mở ứng dụng Telegram, nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Settings (cài đặt).

- Bước 2: Tìm đến mục Privacy and Security (quyền riêng tư và bảo mật) - Privacy (quyền riêng tư) - Phone Number (số điện thoại).

- Bước 3: Tại mục Who can see my phone number (ai có thể nhìn thấy số điện thoại của tôi) và Who can find me by my number (ai có thể tìm thấy tôi bằng số của tôi), người dùng chỉ cần thiết lập thành Nobody (không một ai) hoặc My Contacts (danh bạ của tôi).

Ẩn số điện thoại trên Telegram bằng điện thoại Android. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, chỉ có bạn hoặc bạn bè của bạn mới có thể tìm thấy bạn trên Telegram bằng số điện thoại.

2. Cách ẩn số điện thoại trên Telegram bằng iPhone

Trong trường hợp đang sử dụng Telegram trên iPhone hoặc iPad, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

- Bước 1: Đầu tiên, người dùng chỉ cần mở Telegram, bấm vào biểu tượng cài đặt ở góc dưới bên phải và tìm đến mục Privacy and Security (quyền riêng tư và bảo mật).

- Bước 2: Trong mục Privacy (quyền riêng tư), bạn hãy nhấn vào tùy chọn Phone Number (số điện thoại) và thiết lập lại thành Nobody (không một ai).

- Bước 3: Tương tự, ở phần Who can find me by my number (ai có thể tìm thấy tôi bằng số của tôi), người dùng chỉ cần đặt lại thành My contacts (danh bạ của tôi).

Ẩn số điện thoại trên Telegram bằng iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trường hợp sử dụng Telegram trên máy tính, người dùng chỉ cần thực hiện tương tự như trên điện thoại.

Ẩn số điện thoại trên Telegram bằng máy tính. Ảnh: MINH HOÀNG

Như vậy là Kỷ Nguyên Số đã giới thiệu hoàn tất các bước để ẩn số điện thoại trên Telegram, giúp bạn hạn chế bị làm phiền bởi tin nhắn rác.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Minh Hoàng