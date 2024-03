Phát ngôn viên của Meta nói gì về việc Facebook bị sập?

Bắt đầu từ tối ngày 5-3-2024, nhiều người dùng Facebook, Instagram, Messenger và Threads (các ứng dụng của Meta) đã bất ngờ gặp sự cố. Cụ thể, nhiều người dùng cho biết tài khoản của họ đã bị tự động đăng xuất, không có tùy chọn đăng nhập lại hoặc chỉ báo lỗi “không thể đăng nhập”.

Thống kê cho thấy, ứng dụng Facebook trên điện thoại, website trên máy tính đều gặp sự cố, bao gồm các báo cáo về việc không thể đăng nhập, không thể đặt lại mật khẩu...

Việc ngừng hoạt động đã gây lo ngại cho các doanh nghiệp dựa vào Facebook để tiếp thị, nêu bật vai trò quan trọng của nền tảng này trong truyền thông toàn cầu. Người dùng đã chuyển sang các mạng xã hội khác để bày tỏ sự thất vọng và tìm kiếm thông tin cập nhật.

Chia sẻ trên X (trước đây là Twitter), Andy Stone, một phát ngôn viên của Meta cho biết: “We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.” (tạm dịch chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc để khắc phục ngay bây giờ.”

Một người dùng DownDetector viết: “Messenger và Facebook đã đăng xuất tôi vài phút trước. Tôi đã đăng nhập lại thành công nhưng nó đã đăng xuất sau một giây. Bây giờ tôi không thể đăng nhập lại, vì vậy rõ ràng Facebook hiện đang gặp một số vấn đề.”

Theo trang Metastatus, các dịch vụ của Meta hiện đang gặp vấn đề không xác định.

Một số người dùng báo cáo cả TikTok, YouTube cũng gặp sự cố như tải chậm, không hiển thị nội dung mới…

Theo ông Nguyễn Phạm Hoàng Huy, Chủ nhiệm Bộ môn Digital Marketing, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết khi Facebook gặp lỗi, người dùng không nên cố gắng đăng nhập lại để tránh gặp sự cố không đáng có. Thay vào đó, hãy chờ phía Facebook khắc phục xong vấn đề.

Đến 23h30 Facebook đã hoạt động lại bình thường sau hơn một tiếng bị sập.

