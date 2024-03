Lộ diện 4 công ty sản xuất iPhone 15 cho Apple

Dữ liệu thống kê cho thấy Foxconn chịu trách nhiệm sản xuất 70% mẫu iPhone 15, 25% được lắp ráp từ dây chuyền của Luxshare (nhà sản xuất theo hợp đồng có trụ sở tại Trung Quốc) và 5% còn lại do Tata của Ấn Độ sản xuất.

Đối với model iPhone 15 Plus, 60% do Luxshare lắp ráp. Pegatron của Đài Loan sản xuất 35% và 5% còn lại do Tata lắp ráp.

Chuyển sang dòng iPhone 15 Pro cao cấp, model này được sản xuất bởi hai nhà sản xuất theo hợp đồng là Foxconn (70%) và Pegatron (30%). Đối với phiên bản iPhone 15 Pro Max, Foxconn chịu trách nhiệm lắp ráp 70% sản phẩm trong khi Luxshare chiếm 30% còn lại.

Foxconn là một trong những công ty sản xuất iPhone 15 cho Apple trong năm 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Foxconn và Pegatron có lẽ là những cái tên đã khá quen thuộc đối với người dùng. Luxshare là nhà sản xuất theo hợp đồng duy nhất có trụ sở tại Trung Quốc, trong khi Tata là tập đoàn lớn nhất Ấn Độ với các công ty con bao gồm Tata Motors, Tata Steel và Air India. 4 nhà sản xuất theo hợp đồng nhận linh kiện từ hơn 200 nhà cung cấp và phải ghép tất cả chúng lại với nhau để tạo ra một trong bốn mẫu iPhone 15.

Apple được cho là đang tìm cách chuyển dây chuyền lắp ráp iPhone ra khỏi Trung Quốc để tránh các vấn đề chính trị và chiến tranh thương mại. Gã khổng lồ công nghệ đang tìm cách mở rộng sản xuất thiết bị cầm tay ở Ấn Độ và các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam và Mexico.

