Nếu như dịp Tết 2018, hình thức lì xì trực tuyến qua ví điện tử mới chỉ phổ biến ở người dùng thành thị, thì năm nay, hàng trăm ngàn người dùng trên khắp mọi miền đất nước, kể cả ở vùng nông thôn, đã sử dụng điện thoại thông minh để lì xì thay thế cho phong bao truyền thống. Cơn sốt này tiếp tục lan rộng khi ZaloPay ứng dụng công nghệ mới AR và đẩy mạnh chương trình “Săn Heo Chiêu Tài: Heo Phát Tướng, Ví Phát Tài”.

Đây cũng là hình thức mang lại may mắn và tài lộc hoàn toàn mới, dành riêng cho năm mới Kỷ Hợi. Thông qua các giao dịch như thanh toán, lì xì qua ZaloPay, người dùng tích điểm để Heo Chiêu Tài lên cấp, từ đó sẽ nhận được combo voucher tương ứng với các cấp Heo Chiêu Tài. Đặc biệt những người chơi có số điểm cao nhất đã nhận được giải thưởng Heo Vàng May Mắn được làm bằng vàng 24K. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội nhận lì xì may mắn của ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, đại sứ thương hiệu của ZaloPay, vào đêm Giao thừa và mùng 1 Tết.

Đặc biệt, giải thưởng được trao đúng vào ngày vía Thần Tài nhằm mang lại may mắn, hứng khởi đầu năm cho người dùng. Sức hút của chương trình không chỉ dừng lại ở việc thu hút lượt tải và sử dụng ứng dụng tăng đột biến, mà còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, khi người dùng liên tục khoe hình ảnh chú Heo Chiêu Tài đang sở hữu, lì xì cho bạn bè, đồng thời kêu gọi bạn bè lì xì…

Với những con số ấn tượng của chiến dịch Tết 2019 cùng lợi thế “chuyển tiền trong khung chat”, ZaloPay đang có những bước đệm chắc chắn để hoàn thành mục tiêu trở thành chiếc ví không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dùng Việt.





TIỂU MINH