Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị mất tài khoản Facebook, đơn cử như kết bạn với người lạ, bị kẻ gian report (báo cáo), sử dụng tên giả, truy cập nhầm các trang web giả mạo hoặc đăng tải các nội dung có chứa bản quyền. Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?





Cách đây không lâu, đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam đã chia sẻ một số cách đơn giản giúp người dùng bảo mật tài khoản tốt hơn.

1. Sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp

Hiện tại vẫn còn khá nhiều người sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, thậm chí còn đặt rất đơn giản như 12345678 hoặc password. Điều này cho phép kẻ gian có thể xâm nhập nhiều tài khoản quan trọng cùng lúc.

Để hạn chế, Facebook gợi ý người dùng sử dụng mật khẩu mạnh và khó đoán, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các kí tự đặc biệt. Tránh sử dụng tên, số điện thoại, địa chỉ email, sinh nhật,… hoặc những từ phổ biến. Mật khẩu Facebook là duy nhất, không chia sẻ chúng với bất kì ai, kể cả khi đó là bạn bè hoặc người thân.





Ngoài ra, người dùng cũng nên kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp trên Facebook bằng cách mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt & riêng tư) > Settings (cài đặt) > Security and Login (bảo mật và đăng nhập) > Use two-factor authentication (sử dụng xác thực 2 lớp).

Tại đây sẽ bao gồm một số lựa chọn như Text Message (tin nhắn văn bản), Authentication App (ứng dụng xác thực) và Recovery codes (mã khôi phục). Thông thường, nhiều người sẽ chọn phương thức nhận mã xác thực qua tin nhắn, nghĩa là Text Message. Ở mục này, bạn chỉ cần nhập vào số điện thoại đang sử dụng dùng để nhận mã bảo mật Facebook, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Sau này, mỗi khi đăng nhập Facebook, ngoài việc nhập mật khẩu, bạn phải nhập thêm mã bảo mật được gửi đến điện thoại.

2. Thiết lập lại quyền hạn của từng người trên trang

Facebook đề nghị người dùng nên xem xét kĩ những ai đang nắm quyền quản trị (admin) trong phần Settings (cài đặt) của Fanpage. Để đảm bảo an toàn, bạn nên chỉ định thêm một hoặc hai người bạn thân thiết làm quản trị viên, điều này sẽ giúp các hoạt động trên trang được liên tục. Trong trường hợp bị mất quyền, họ cũng có thể khôi phục lại quyền hạn cho bạn.





3. Không chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ

Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các tài khoản giả mạo để kết bạn với bạn, nếu đồng ý, họ có thể đăng tin, hình ảnh, tag (gắn thẻ) bạn vào những bài viết có nội dung độc hại hoặc không phù hợp. Do đó, Facebook khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu kĩ mọi thứ trước khi chấp nhận lời mời kết bạn.





4. Cẩn trọng với những liên kết đáng ngờ

Phần mềm độc hại thường xâm nhập vào thiết bị thông qua email, tin nhắn, do đó người dùng hãy hạn chế nhấp vào các liên kết đáng ngờ trong email hoặc Messenger kể cả khi nó được gửi từ người quen.

Để đảm bảo an toàn, người dùng hãy sao chép lại liên kết, truy cập vào địa chỉ https://www.virustotal.com/#/home/url, dán liên kết cần kiểm tra vào khung trống rồi nhấn vào biểu tượng kính lúp. Nếu kết quả có nhiều cảnh báo màu đỏ, nghĩa là liên kết này không an toàn.





Thêm vào đó, kẻ gian còn tạo ra các trang web giả mạo giao diện đăng nhập Facebook để dụ người dùng điền thông tin. Do đó, bạn phải thật sự cảnh giác, không cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu qua tin nhắn hoặc email cho bất kì ai. Lưu ý, Facebook không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên thường xuyên cập nhật trình duyệt, ứng dụng và xóa bớt các tiện ích mở rộng đáng ngờ.

5. Thiết lập những người bạn đáng tin cậy

Đây là cách đơn giản để lấy lại quyền truy cập trong trường hợp bạn bị khóa tài khoản. Để thực hiện, bạn hãy vào phần cài đặt trên Facebook, chọn Security and Login (bảo mật và đăng nhập) > Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out (chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản), nhập mật khẩu Facebook và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.





Sau này, nếu bị khóa Facebook, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/hacked để được trợ giúp, lựa chọn phương thức mở khóa tài khoản thông qua những người bạn đáng tin cậy. Mỗi người sẽ được gửi một mã bảo mật, bạn chỉ cần nhờ họ cung cấp để mở khóa tài khoản.

Hi vọng với những mẹo nhỏ kể trên, người dùng sẽ an toàn hơn khi sử dụng Facebook. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG