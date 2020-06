(PLO)- Việc công khai thông tin cảnh sát khu vực cho phép người dân có thể liên hệ, phản ánh tình hình an ninh trật tự hoặc hỏi đáp các thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

Thay vì phải trực tiếp đến trung tâm hành chính, người dân có thể tra cứu thông tin ngay trên ứng dụng Zalo. Chính quyền các tỉnh cũng có thể chủ động gửi các thông tin quan trọng tới người dân một cách nhanh chóng và đầy đủ, chính xác.



Dễ dàng phản ánh tình hình an ninh trật tự với cảnh sát khu vực. Ảnh: MINH HOÀNG

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ http://bit.ly/zl-android (Android) hoặc http://bit.ly/zl-ios (iOS). Lưu ý, trong bài này người viết sẽ thực hiện các thao tác trên điện thoại Android, đối với các thiết bị iOS bạn chỉ cần làm tương tự.



Khi hoàn tất, bạn gõ vào khung tìm kiếm Zalo từ khóa “Công an phường Tự An TP BMT” rồi nhấn Quan tâm.



Quan tâm Zalo của công an phường để cập nhật tin tức liên tục. Ảnh: MINH HOÀNG

Phần Tin nóng là nơi tổng hợp tin tức an ninh trật tự, thủ đoạn hoạt động phạm tội nổi trội tại địa phương. Phần Hành chính (hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng CAND) và cuối cùng là Tra cứu, nơi người dùng tra cứu thông tin về cảnh sát khu vực từng tuyến đường.

Để tìm kiếm thông tin của cảnh sát khu vực tại tuyến đường đang sinh sống, bạn hãy nhấp vào mục Tra cứu và chọn tên đường. Zalo sẽ ngay lập tức hiển thị thông tin tương ứng trên màn hình về tên người phụ trách và số điện thoại tương ứng.



Tên người phụ trách và số điện thoại liên hệ của cảnh sát khu vực được liệt kê theo từng tuyến đường. Ảnh: MINH HOÀNG

Tương tự, Công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cũng thiết lập trang thông tin trên Zalo, cho phép người dùng dễ dàng cập nhật tình hình an ninh trật tự. Với số điện thoại trưởng công an phường, cảnh sát khu vực quản lý các tuyến đường, bạn có thể dễ dàng tố giác tội phạm, phản ánh thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân.

MINH HOÀNG