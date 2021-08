1. Máy tính

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên và đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân. Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào mục tin nhắn ở góc trên bên phải và chọn ba chấm, Turn Off Active Status (tắt trạng thái hoạt động).



Tắt trạng thái hoạt động trên Messenger bằng trình duyệt web. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn có thể chọn Turn off active status for all contacts (tắt trạng thái hoạt động của tất cả người liên hệ), Turn off active status for all contacts except (tắt trạng thái hoạt động của tất cả người liên hệ ngoại trừ) hoặc Turn off active status for only some contacts (chỉ tắt trạng thái hoạt động của một số người liên hệ).





2. Smartphone

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Messenger trên điện thoại lên phiên bản mới nhất, sau đó, đăng nhập bằng tài khoản Facebook tương ứng.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái và chọn Active Status (trạng thái hoạt động), vô hiệu hóa tùy chọn Show when you’re active (hiển thị khi bạn hoạt động) - Turn off (tắt).



Cách tắt trạng thái hoạt động trên Messenger. Ảnh: MINH HOÀNG

Lúc này, bạn bè của bạn trên Facebook sẽ không thể biết được bạn có đang hoạt động hay không.

