Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy bực bội ít nhiều khi các tin nhắn gửi đi đã được xem, nhưng người nhận lại không trả lời lại.

Điều này gây ra nhiều phiền toái và những cuộc cãi vã, giận hờn không đáng có. Mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn có thể âm thầm đọc tin nhắn nhưng không cho người khác biết, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm ra câu trả lời thích hợp.

1. Cách tắt thông báo “đã xem” trên Zalo



- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, sau đó bấm vào mục Thêm.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chạm vào biểu bánh xe răng cưa (cài đặt) ở góc trên bên phải, chọn Quyền riêng tư và vô hiệu hóa tùy chọn Hiển thị trạng thái “đã xem”.





2. Cách tắt thông báo “đã xem” trên Messenger

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Unseen - No last seen cho smartphone tại địa chỉ http://bit.ly/unseen-dt, tương thích với các thiết bị Android 4.4 trở lên.

Về cơ bản, tiện ích này sẽ giúp bạn có thể bí mật đọc tin nhắn trên Facebook, Viber, WhatsApp và Telegram mà người khác không hề hay biết. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần cấp quyền truy cập cho ứng dụng bằng cách nhấp vào tùy chọn Enable Accessibility > Unseen.





Khi có tin nhắn mới, Unseen sẽ lấy nội dung và hiển thị trong một cửa sổ mới, do đó bạn có thể dễ dàng đọc toàn bộ tin nhắn. Trong phần cài đặt, người dùng có thể bật/tắt bớt các dịch vụ không cần thiết, chỉnh sửa thông báo… và một số tính năng khác.

Đối với máy tính, bạn hãy cài đặt tiện ích Unseen tại http://bit.ly/unseen-chrome, tương thích với Google Chrome hoặc các trình duyệt sử dụng mã nguồn Chromium như Cốc Cốc, Brave, Yandex, Opera...





Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng của tiện ích ở cuối thanh địa chỉ, sau đó đánh dấu chọn vào các mục Block the “seen” feature of the chat (tắt tính năng đã xem), Block the typing indicator of the chat (chặn biểu tượng đang nhập tin nhắn)… và một số tùy chọn khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể cài đặt tiện ích J2TEAM Security do người Việt phát triển tại địa chỉ http://bit.ly/j2team-1.





Ngoài việc bảo vệ người dùng Facebook khỏi các trò lừa đảo, tiện ích còn cung cấp khá nhiều tính năng đi kèm như tắt thông báo "đã xem", hiển thị thời gian sử dụng Facebook, chuyển Facebook sang dark mode (chế độ tối)...

