Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng mẹo này tại nhà hay ở bất cứ đâu, nhưng cần lưu ý rằng cách này chỉ phù hợp đối với những ai đang sử dụng các gói cước 4G dung lượng cao (2 GB/ngày, 62 GB/tháng...).

Tạo điểm phát Wi-Fi bằng 4G nếu tín hiệu mạng từ router không ổn định. Ảnh: Internet

1. Tạo điểm phát Wi-Fi trên Android

Đầu tiên, bạn hãy bật dữ liệu di động (4G) trên điện thoại, sau đó vào Settings (cài đặt) - Portable Hotspot (điểm phát sóng di động), một số thiết bị có thể ghi chú là Tethering & Mobile HotSpot. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại bạn đang sử dụng.



Tạo điểm phát Wi-Fi trên Android. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào mục Set up portable hotspot (thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi di động), sau đó điền vào đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên mạng (SSID), chế độ bảo mật (Security), mật khẩu (Password), băng tần (2.4 GHz hoặc 5 GHz) và nhấn OK để lưu lại.

Cuối cùng, kích hoạt tùy chọn Portable hotspot (điểm phát sóng Wi-Fi di động) để tạo điểm phát.

2. Tạo điểm phát Wi-Fi trên iPhone

Trước khi bắt đầu, bạn hãy mở Control Center (trung tâm điều khiển) và bật kết nối 4G, hoặc có thể thực hiện việc này bằng cách vào Settings (cài đặt) - Cellular (di động) và kích hoạt tùy chọn Cellular data (dữ liệu di động).



Mở dữ liệu di động (4G) trước khi tạo điểm phát Wi-Fi. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn chỉ cần bấm vào mục Personal Hotspot (điểm truy cập cá nhân), bật tùy chọn Allow Other to Join (cho phép người khác kết nối) và thay đổi lại mật khẩu Wi-Fi (có độ dài tối thiểu 8 kí tự) để hoàn tất. Lưu ý, tên của điểm truy cập sẽ chính là tên của iPhone.

Cuối cùng, bạn chỉ cần chia sẻ thông tin bao gồm tên điểm truy cập và mật khẩu Wi-Fi để những người xung quanh có thể tạm thời truy cập Internet trong mùa dịch COVID-19.



Tạo điểm phát Wi-Fi miễn phí trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

MINH HOÀNG