Rắc rối đầu tiên chính là việc không phải tất cả mọi địa chỉ email đều hữu ích, thật sự có những người bạn chỉ liên một lần, không cần thiết phải lưu vào danh bạ để khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn. Làm thế nào để hạn chế vấn đề trên?

Cách tắt tính năng lưu địa chỉ tự động trên Gmail

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và truy cập vào địa chỉ https://gmail.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng. Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải hộp thư và chọn See all settings (xem tất cả cài đặt).



Truy cập vào phần cài đặt của Gmail. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây, người dùng chỉ cần tìm đến mục Create contacts for auto-complete (tạo mục liên hệ tự động hoàn tất) và thiết lập lại thành I’ll add contacts myself (tôi sẽ tự mình thêm liên hệ), kéo xuống cuối trang nhấn Save changes (lưu thay đổi).



Tắt tính năng lưu địa chỉ tự động trên Gmail. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách xóa các địa chỉ được thêm tự động

Để xóa bớt các địa chỉ không cần thiết, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://contacts.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Other contacts (người liên hệ khác), chọn các địa chỉ không cần thiết hoặc chọn tất cả, sau đó, nhấn vào biểu tượng ba chấm và chọn Delete (xóa).



Xóa bớt các địa chỉ không cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

MINH HOÀNG