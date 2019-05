Google Assistant tiếng Việt hiện tại chỉ tương thích với các thiết bị chạy Android 5.0 trở lên, phiên bản dành cho iOS sẽ sớm có mặt trong thời gian tới.

Cách bật tắt các thiết bị trong nhà từ xa bằng tiếng Việt (PLO) - Sắp tới đây, người dùng có thể trò chuyện, điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà thông qua trợ lý ảo (Google Assistant) bằng tiếng Việt.

Thông thường, để bật Google Assistant tiếng Việt, bạn phải mở khóa điện thoại và giữ im nút Home trong vài giây. Đối với các thiết bị không có nút Home vật lí (sử dụng cử chỉ để điều hướng), người dùng cần cài đặt ứng dụng Google trên Google Play, sau đó chuyển sang thẻ Updates (cập nhật) và bấm vào biểu tượng micro để bắt đầu nói.

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để bật Google Assistant ngay cả khi điện thoại đang khóa màn hình, yêu cầu ngôn ngữ hiển thị trên điện thoại là tiếng Anh.



Đổi ngôn ngữ hiển thị trên điện thoại sang tiếng Anh. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu đang sử dụng tiếng Việt, bạn hãy vào mục Cài đặt trên điện thoại, tìm đến mục Ngôn ngữ & bàn phím hoặc Ngôn ngữ & phương thức nhập > English (US) để chuyển ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Anh. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Tiếp theo, bạn hãy mở Google Assistant theo cách thông thường, chuyển sang thẻ Updates (cập nhật), bấm vào biểu tượng ảnh đại diện ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt).



Kích hoạt các tùy chọn để gọi Google Assistant ngay cả khi đang khóa màn hình điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang thẻ Assistant > Phone, kích hoạt tùy chọn Access with Voice Match và làm theo các bước hướng dẫn (nói OK Google hoặc Hey Google vài lần để hệ thống nhận diện giọng nói của bạn). Ngoài ra, người dùng cũng nên kích hoạt luôn tùy chọn Unlock with Voice Match hoặc Lock Screen personal results để mở Google Assistant ngay cả khi điện thoại đang khóa màn hình.





Quay ngược lại mục Assistant trước đó, bạn chọn Languages > tiếng Việt để có thể sử dụng Google Assistant bằng tiếng Việt.

Dưới đây là một số câu lệnh gợi ý khi sử dụng Google Assistant:

- Thời tiết bây giờ như thế nào?

- Về nhà bây giờ có kẹt xe không? (yêu cầu phải thiết lập địa điểm Nhà riêng trên Google Maps trước đó)

- Mở ứng dụng YouTube và phát bài hát “Ta có hẹn với tháng 5”

- Những địa điểm ăn ngon gần nhà

- Đi Đà Lạt đường nào nhanh nhất?

- Gọi điện thoại cho ABC, XYZ

- Nhắn tin cho anh/chị ABC với nội dung “Đi tập bơi”

- Báo thức 6h30 sáng ngày mai

- Nhắc tôi mang áo mưa vào 17h chiều

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Cách điều khiển điện thoại bằng Google Assistant tiếng Việt (PLO) - Mới đây, Google đã chính thức ra mắt trợ lý ảo Google Assistant tại Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể ra lệnh, mở ứng dụng, điều khiển các thiết bị thông minh bằng tiếng Việt.

MINH HOÀNG