Mới đây, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) đã cho ra mắt trang web khonggianmang.vn, cung cấp hàng loạt giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ các tổ chức, cơ quan và người dùng cá nhân đảm bảo an toàn khi làm việc từ xa.

NCSC sẽ giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Hiện tại, trang web này đang cung cấp một loạt các giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dùng cá nhân tránh được nguy cơ lộ lọt dữ liệu. Để sử dụng, bạn chỉ cần mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ https://khonggianmang.vn/. Sau đó tìm đến mục Công cụ kiểm tra ATTT đối với cá nhân.



Hàng loạt công cụ hữu ích dành cho người dùng cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây sẽ có một loạt các công cụ như kiểm tra địa chỉ IP, kiểm tra trang web lừa đảo (phishing), kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản cá nhân và kiểm tra khả năng phòng, chống tấn công giả mạo email.

- Kiểm tra địa chỉ IP: Công cụ này sẽ kiểm tra địa chỉ IP Public của bạn có là nạn nhân của các chiến dịch tấn công mạng, botnet... trong 30 ngày gần nhất hay không.

- Kiểm tra trang web lừa đảo (phishing): Việc bạn cần làm là nhập địa chỉ trang web cần kiểm tra vào khung trống và chờ một lát để nhận kết quả. Website Phishing là những trang web mà kẻ tấn công tạo ra, giả mạo giao diện Facebook, ngân hàng, ví điện tử... để đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của người dùng.



Kiểm tra một trang web có an toàn hay không trước khi truy cập. Ảnh: MINH HOÀNG

- Kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản: Công cụ này sẽ kiểm tra tài khoản email của bạn có bị lộ lọt trên mạng hay không thông qua cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Nếu tài khoản bị rò rỉ, người dùng sẽ ngay lập tức nhận được thông báo. Lúc này, bạn hãy nhanh tay đổi lại mật khẩu và kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp.



Kiểm tra xem bạn có bị lộ lọt tài khoản trên mạng hay không. Ảnh: MINH HOÀNG

- Kiểm tra phòng, chống tấn công giả mạo email: Kẻ tấn công sẽ gửi email cho người dùng dưới danh nghĩa một đơn vị/tổ chức uy tín, đánh lừa người dùng nhấp vào liên kết dẫn tới một trang web giả mạo hoặc tải về mã độc để đánh cắp thông tin cá nhân.



Kiểm tra hệ thống email của bạn có an toàn hay không. Ảnh: MINH HOÀNG

