Trong quá trình sử dụng điện thoại, chắc hẳn là sẽ có đôi lần bạn vô tình lỡ tay xóa nhầm các tệp dữ liệu quan trọng, đơn cử như hình ảnh, video, tin nhắn... Và cũng giống như máy tính, nếu thực hiện kịp thời việc “cấp cứu”, bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại dữ liệu đã xóa.

Tuy nhiên, để khôi phục dữ liệu trên điện thoại, đa số chúng ta đều phải cài đặt thêm phần mềm hỗ trợ trên máy tính (macOS hoặc Windows) và lần này cũng không ngoại lệ.

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt phần mềm DroidKit của iMobile tại địa chỉ https://www.imobie.com/droidkit/ (bấm Free Download), tương thích với các thiết bị chạy Windows và macOS.

DroidKit là một phần mềm All in one (tất cả trong một), tập hợp nhiều công cụ hữu ích, hỗ trợ người dùng khôi phục dữ liệu xóa nhầm trên điện thoại, thẻ nhớ... và thậm chí là khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, tuy nhiên hiện tại tính năng này chỉ mới hỗ trợ điện thoại và máy tính bảng Samsung.

Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ chỉ tập trung vào cách sử dụng tính năng khôi phục dữ liệu của DroidKit, đối với các tính năng còn lại, bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.

Trước tiên, bạn hãy kết nối điện thoại với máy tính bằng cọng cáp đi kèm với thiết bị hoặc cáp sạc của bên thứ ba (hỗ trợ truyền dữ liệu). Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở phần mềm DroidKit và chọn một trong hai phương pháp khôi phục dữ liệu là Quick recovery hoặc Deep recovery.





Với Quick recovery, bạn sẽ không cần phải root thiết bị. Đầu tiên, bạn hãy chọn những loại dữ liệu cần khôi phục, đơn cử như tin nhắn, hình ảnh, video, lịch, nhật ký cuộc gọi... rồi nhấn Start để bắt đầu.

Khi quá trình kiểm tra thiết bị hoàn tất, phần mềm sẽ hiển thị các tệp tin mà nó phát hiện được, việc bạn cần làm là đánh dấu các tệp cần khôi phục, sau đó chọn To device để lưu về điện thoại hoặc To PC/Mac để lưu trên máy tính.





Trong trường hợp bạn vẫn chưa tìm thấy các tệp tin đã xóa, bạn cần phải chuyển sang sử dụng phương pháp Deep recovery với cách thức thực hiện tương tự như trên. Đúng như tên gọi, phương pháp này sẽ kiểm tra kỹ hơn, tất nhiên là thời gian thực hiện cũng sẽ lâu hơn và yêu cầu điện thoại đã được root.

MINH HOÀNG