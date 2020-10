1. Gmail (web và ứng dụng)

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ https://gmail.com/, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng.



Truy cập vào phần cài đặt trên Gmail (web). Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải và chọn See all settings (xem tất cả cài đặt). Tại phần Images (hình ảnh), người dùng chỉ cần thiết lập thành Ask before displaying external images (luôn hỏi trước khi hiển thị hình ảnh bên ngoài), sau đó kéo xuống cuối trang và nhấn Save changes (lưu thay đổi).



Tắt tính năng hiển thị hình ảnh tự động trong Gmail. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu sử dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn chỉ cần mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Settings (cài đặt). Lưu ý, trong trường hợp có nhiều tài khoản Gmail, bạn phải chọn địa chỉ email muốn tắt tính năng hiển thị hình ảnh.

Tương tự như trên, tại mục Images (hình ảnh), người dùng chỉ cần thiết lập thành Ask before displaying external images (luôn hỏi trước khi hiển thị hình ảnh bên ngoài).



Không hiển thị hình ảnh tự động trên ứng dụng Gmail. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, Gmail sẽ không hiển thị hình ảnh được đính kèm trong email để giúp bạn hạn chế bị các nhà quảng cáo theo dõi. Tuy nhiên, nếu đó là email của bạn bè, đối tác hoặc người thân, bạn có thể nhấp vào tùy chọn Display images below (hiển thị hình ảnh bên dưới) để tải hình ảnh.

Mẹo giúp bạn hạn chế bị Google theo dõi (PLO)- Vừa qua, Google đã chính thức bổ sung thêm tính năng cho phép người dùng xóa lịch sử vị trí tự động sau một khoảng thời gian nhất định.

2. Mail (macOS và iOS)

Để bắt đầu, bạn hãy mở ứng dụng Mail trên macOS, nhấp vào thanh công cụ phía trên và chọn Mail - Preferences - Viewing, sau đó bỏ chọn tại mục Load remote content in messages.



Tắt tính năng hiển thị hình ảnh trên ứng dụng Mail (macOS). Ảnh: iMore

Nếu đang sử dụng ứng dụng Mail trên iPhone, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - Mail (thư) và tắt tùy chọn Load remote images (tải hình ảnh từ xa).



Tắt tính năng hiển thị hình ảnh trên ứng dụng Mail (iOS). Ảnh: MINH HOÀNG

Đối với các ứng dụng, dịch vụ email khác, bạn có thể tắt tính năng tải hình ảnh trong phần cài đặt. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào dịch vụ bạn đang sử dụng.

Cách theo dõi tình hình mưa gió tại vùng áp thấp bằng Zalo (PLO)- Trước ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên, tỉnh Quảng Nam sẽ liên tục cập nhật tình hình thời tiết tại địa phương trên trang Zalo "Chính quyền điện tử Quảng Nam”.

MINH HOÀNG