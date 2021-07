Cách đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 ngay tại nhà (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 ngay tại nhà thay vì phải đến trực tiếp UBND xã, phường, thị trấn để nộp giấy đăng ký.

Cách đặt lịch hẹn xét nghiệm COVID-19 (test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR)

Đây là tính năng mới trên ứng dụng Lim Health Go, do Bệnh viện Gia An 115 triển khai. Về cơ bản, việc này sẽ giúp người dùng chủ động hơn về thời gian, giữ được suất hẹn và đặc biệt là hạn chế lây nhiễm ở những nơi tập trung đông người.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt Lim Health Go cho điện thoại tại đây, ứng dụng này hiện chỉ có phiên bản dành cho các thiết bị Android. Trước khi bắt đầu, bạn cần phải tạo hồ sơ cá nhân và điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

Để đặt lịch hẹn xét nghiệm, bạn hãy chuyển sang mục Trang chủ và nhấn Xét nghiệm COVID-19, sau đó lựa chọn phương thức test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR. Lưu ý, nếu thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đơn cử như ở vùng dịch hoặc cơ thể đã xuất hiện một vài triệu chứng bệnh, bạn nên chọn xét nghiệm RT-PCR để có độ chính xác cao hơn.



Đăng ký xét nghiệm COVID-19 và nhận kết quả ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn hồ sơ xét nghiệm và thời gian mong muốn, sau đó làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Trước khi đến xét nghiệm COVID-19 theo lịch hẹn, bạn nên khai báo y tế sẵn ngay tại nhà thông qua ứng dụng Lim Health Go, hạn chế tối đa thời gian thực hiện tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế.

Để nhận kết quả xét nghiệm COVID-19, bạn cần phải liên kết hồ sơ y tế với ứng dụng bằng mã người bệnh trên đơn thuốc hoặc phiếu chỉ định dịch vụ. Thông thường, thời gian trả kết quả test nhanh khoảng 2 tiếng kể từ khi lấy mẫu.



Nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay tại nhà, hạn chế đi lại. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 thông qua ứng dụng Y tế HCM

Trước đó không lâu, Sở Y tế TP.HCM cũng đã ban hành công văn 4349/SYT-NVY về việc trả kết quả xét nghiệm COVID-19 qua hệ thống khai báo y tế điện tử kể từ ngày 10-7-2021.

Cụ thể, các bệnh viện, phòng khám đa khoa, cơ sở xét nghiệm... trên địa bàn TP.HCM sẽ liên thông kết quả xét nghiệm với hệ thống khai báo y tế điện tử. Thông qua đó, người dùng có thể tự kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay trên điện thoại bằng phần mềm “Y tế HCM”.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Y tế HCM cho điện thoại tại đây (Android) hoặc tại đây (iOS). Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần tạo tài khoản miễn phí bằng số điện thoại đang sử dụng.

Tại giao diện chính, bạn hãy nhấn vào mục Thông tin của tôi - Kết quả xét nghiệm COVID-19, sau đó chọn ngày lấy mẫu tương ứng. Kết quả xét nghiệm bằng mã QR sẽ có giá trị tương đương với bản giấy.



Nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 thông qua ứng dụng Y tế HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Hi vọng với những thông tin mà Kỷ Nguyên Số vừa cung cấp, bạn đọc sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại, hạn chế việc phải ngồi chờ ở những nơi đông người, đặc biệt là trong tình hình dịch phức tạp như hiện nay.

