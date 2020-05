Trước đây, Kỷ Nguyên Số đã có bài viết hướng dẫn bạn đọc cách chuyển hình ảnh trên Facebook sang Google Photos, tuy nhiên, người dùng phải thực hiện các thao tác hoàn toàn thủ công nên thường mất rất nhiều thời gian.



Google Photos cho phép người dùng quản lý hình ảnh dễ dàng hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Mới đây, Facebook đã chính thức ra mắt một công cụ mới, cho phép bạn chuyển hình ảnh và video trên Facebook sang Google Photos hoàn toàn tự động. Công cụ này là một phần của dự án Data Transfer với sự hợp tác của nhiều bên gồm Google, Facebook, Microsoft và Twitter, giúp việc chuyển đổi thông tin giữa các dịch vụ dễ dàng hơn.

Cách chuyển toàn bộ hình ảnh trên Facebook sang Google Photos

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản Facebook tương ứng. Sau đó, bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Your Facebook Information (thông tin của bạn trên Facebook).



Truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Bạn hãy nhấp vào nút View (xem) tại mục Transfer a Copy of Your Photos or Videos (chuyển một bản sao hình ảnh hoặc video), nhập mật khẩu Facebook khi được yêu cầu.





- Bước 3: Tiếp theo, người dùng cần lựa chọn nơi lưu trữ và loại dữ liệu cần chuyển (hình ảnh hoặc video) bằng cách nhấn Choose Destination (chọn điểm đến) - Google Photos, sau đó cấp quyền tương ứng.



Lựa chọn nơi lưu trữ, hiện tại chỉ mới hỗ trợ Google Photos. Ảnh: Internet

- Bước 4: Cuối cùng nhấn Confirm Transfer để bắt đầu chuyển hình ảnh hoặc video trên Facebook sang Google Photos. Thời gian chuyển nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào số lượng hình ảnh và tốc độ Internet của bạn. Khi thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo trên Facebook.



Thông báo khi mọi thứ đã hoàn tất. Ảnh: Internet

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu, bạn đọc sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn khi thực hiện việc chuyển hình ảnh trên Facebook sang một dịch vụ lưu trữ khác.

MINH HOÀNG