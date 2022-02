AUDIO bài viết

Chưa dừng lại ở đó, công ty còn tiếp tục hoàn thiện các chính sách bảo mật, buộc các ứng dụng trên App Store phải tuân thủ và ghi rõ những dữ liệu mà họ thu thập.

Theo dõi có nghĩa là gì?

Trong quá trình sử dụng điện thoại, hẳn là sẽ có đôi lần bạn tìm kiếm một thứ gì đó trên Amazon, Tiki, Lazada… và bắt đầu thấy xuất hiện quảng cáo về những sản phẩm tương tự trên Facebook hoặc Instagram. Điều này có nghĩa là các ứng dụng và trang web đã theo dõi hoạt động của bạn, sau đó sử dụng thông tin thu thập được để chạy quảng cáo nhắm mục tiêu.

Thông thường các ứng dụng sẽ yêu cầu rất nhiều quyền hạn, đơn cử như quyền truy cập ID thiết bị, mã nhận dạng quảng cáo, tên, địa chỉ email… Khi bạn cho phép theo dõi, ứng dụng có thể kết hợp các thông tin này và sử dụng để hiển thị quảng cáo.





Làm thế nào để chặn theo dõi?

Việc chặn theo dõi trên iOS 15 tương đối dễ dàng. Khi bạn cài đặt một ứng dụng mới, màn hình iPhone sẽ ngay lập tức hiển thị thông báo hỏi bạn có cho phép ứng dụng theo dõi hay không, nếu có, bạn chỉ cần chọn Allow (cho phép) và ngược lại là Ask App Not to Track (yêu cầu ứng dụng không theo dõi).

Trong trường hợp muốn thay đổi quyết định, người dùng có thể truy cập vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Tracking (theo dõi), sau đó bật nút gạt để cho phép ứng dụng theo dõi hoặc ngược lại.



Ngăn chặn các ứng dụng trên iPhone theo dõi bạn. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn tất cả các ứng dụng thậm chí không yêu cầu cho phép theo dõi. Cụ thể, ở đầu màn hình Tracking (theo dõi), bạn chỉ cần vô hiệu hóa tùy chọn Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

Kể từ lúc này, mỗi khi cài đặt ứng dụng mới trên iPhone, màn hình sẽ chủ động ngăn chặn ứng dụng theo dõi bạn mà không cần hiển thị lời nhắc.

Để sử dụng được tích năng App Tracking Protection, bạn cần phải nâng cấp thiết bị lên phiên bản iOS 15 bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download & Install (tải về và cài đặt). Lưu ý dung lượng bản cập nhật có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.



Cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone thông qua iTunes hoặc iCloud. Bên cạnh đó, phiên bản iOS 15 còn được Apple bổ sung thêm tính năng App Privacy Reports (ghi hoạt động ứng dụng), iCloud+, Hide My Email (ẩn email của tôi)…

App Privacy Reports (ghi hoạt động ứng dụng) được giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện WWDC 2021, cho phép người dùng xem tần suất các ứng dụng đã truy cập thông tin nhạy cảm (vị trí, camera, micro, danh bạ...) bao nhiêu lần trong 7 ngày qua.

Bên cạnh đó, tính năng này còn được thiết kế để hiển thị danh sách các trang web mà ứng dụng truy cập, cũng như cho phép bạn theo dõi những ứng dụng đang hoạt động ngầm.

Để sử dụng, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - App Privacy Report (ghi hoạt động ứng dụng), sau đó kích hoạt tùy chọn App Privacy Report (ghi hoạt động ứng dụng). Lưu ý, sau một thời gian sử dụng, iPhone mới bắt đầu hiển thị dữ liệu tại đây.



Ghi lại hoạt động của ứng dụng trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Hi vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu, bạn đọc sẽ hạn chế được việc bị theo dõi bởi các ứng dụng. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG