Dạo gần đây, tình trạng rò rỉ hình ảnh, video riêng tư ngày càng nhiều, khiến không ít người rơi vào tình cảnh lao đao. Làm thế nào để hạn chế vấn đề trên?

Mặc định, các dòng điện thoại Samsung và LG đều được tích hợp sẵn công cụ giúp ẩn giấu hình ảnh riêng tư, dưới đây là cách thực hiện:

1. Samsung

Nếu đang sử dụng điện thoại Samsung chạy Android Nougat 7.0 trở lên, bạn có thể tận dụng tính năng Secure Folder để bảo vệ các tệp riêng tư, hình ảnh và thậm chí là cả ứng dụng bằng mật khẩu.

Đầu tiên, bạn hãy vào Apps (ứng dụng) > Settings (cài đặt) > Lock screen and security (màn hình khóa và bảo mật) > Secure Folder (thư mục bảo mật), sau đó đăng nhập bằng tài khoản Samsung tương ứng. Tiếp theo, người dùng sẽ được nhắc nhở thiết lập phương thích bảo vệ, khi hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn Add Files để thêm vào các tập tin cần bảo vệ.





2. LG

Việc ẩn hình ảnh trên các thiết bị LG có phần hơi khác một chút so với Samsung. Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > Fingerprints and Security (vân tay và bảo mật) > Content Lock (khóa nội dung). Lúc này, người dùng sẽ được yêu cầu nhập mã PIN, mật khẩu hoặc quét vân tay để xác nhận lại.

Tiếp theo, bạn hãy truy cập vào thư viện hình ảnh, chọn những tập tin cần ẩn và nhấn vào Menu > More > Lock, tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể khóa toàn bộ thư mục ảnh nếu muốn. Khi muốn xem lại những hình ảnh đã ẩn khỏi thư viện, người dùng chỉ cần vào Menu > Show Locked Files. Lưu ý, tính năng Content Lock không có sẵn trên tất cả các thiết bị LG.

Nếu không sử dụng điện thoại Samsung hoặc LG, người dùng chỉ cần cài đặt các ứng dụng ẩn giấu hình ảnh của bên thứ ba, đa phần đều được cung cấp miễn phí trên Google Play.

- Vaulty: Đây là một trong những ứng dụng ẩn giấu hình ảnh riêng tư phổ biến nhất hiện nay trên Google Play, Vaulty nhận được rất nhiều bình luận tích cực do người dùng đánh giá, giao diện của ứng dụng tương đối đơn giản, tất cả nội dung đều được bảo vệ bằng mật khẩu. Thậm chí, ứng dụng còn hỗ trợ tính năng sao lưu dữ liệu, giúp người dùng an toàn hơn trong trường hợp làm mất điện thoại. Hiện Vaulty đang được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://bit.ly/vaulty-android.





- Keepsafe Vault: Đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Vaulty, cả hai ứng dụng đều cung cấp các tính năng giống nhau, hỗ trợ người dùng ẩn giấu hình ảnh, video riêng tư và bảo vệ mọi thứ bằng mật khẩu. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa và sao lưu lên đám mây của ứng dụng. Để tăng thêm phần bảo mật, Keepsafe Vault còn tự ẩn biểu tượng khỏi màn hình chính, hỗ trợ chia sẻ ảnh và tự động xóa sau 20 giây. Keepsafe Vault hiện đang được cung cấp miễn phí tại http://bit.ly/Keepsafe-Photo.





- Hide Something: Tất cả dữ liệu (hình ảnh, video) đều được bảo vệ bằng mật khẩu, mã PIN và được sao lưu lên Google Drive. Hide Something đi kèm với một vài tính năng độc đáo, ví dụ như bạn có thể lưu bất kỳ tập tin hoặc thư mục nào trên điện thoại vào kho bảo mật thông qua menu Share (chia sẻ). Thứ hai, ứng dụng sẽ không hiển thị tên trong danh sách Recent Apps (các ứng dụng được sử dụng gần đây). Tải Hide Something tại địa chỉ http://bit.ly/hide-something.





- LockMyPix: Ứng dụng sử dụng tiêu chuẩn mã hóa AES để ẩn hình ảnh và video trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android. Ngoài ra, LockMyPix còn cung cấp một số tính năng nổi bật khác như tạo kho lưu trữ giả mạo với mã PIN riêng, hỗ trợ bảo mật ảnh trên thẻ nhớ (kể cả ảnh GIF), các tập tin sao lưu được mã hóa… LockMyPix được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://bit.ly/lockmypix-android.





