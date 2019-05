1. Facebook và Messenger

Cách đây không lâu, Facebook đã vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm bạn bè bằng email và số điện thoại sau khi nhận hàng loạt chỉ trích từ phía người dùng. Vào tháng 3-2018, sau vụ bê bối Cambridge Analytica, Facebook đã đưa ra các quảng cáo in có nội dung: “We have a responsibility to protect your information”, tạm dịch chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi hết lần này đến lần khác, Facebook đã làm rò rỉ dữ liệu người dùng.





Để chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) > Settings (cài đặt) > Privacy Settings (cài đặt quyền riêng tư). Tại đây người dùng nên bấm vào hai mục Who can look you up using the email address you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp?) và Who can look you up using the phone number you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại mà bạn cung cấp?), sau đó thiết lập thành Friends (bạn bè).





4 việc cần làm ngay lập tức khi bị hack Facebook (PLO)- Dưới đây là một số gợi ý để bạn lấy lại quyền truy cập nếu chẳng may bị hack tài khoản Facebook.

Ngoài ra, bạn cũng nên tắt tính năng công khai danh sách bạn bè bằng cách nhấp vào mục Who can see your friends list? (ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn?), sau đó thiết lập thành Friends (bạn bè). Tương tự, việc kết bạn với người lạ sẽ khiến bạn dễ bị theo dõi và khó khăn hơn trong việc xác minh danh tính (trong trường hợp bị khóa tài khoản). Do đó, nếu cảm thấy không cần thiết, người dùng nên thiết lập thành Friends of Friends (bạn của bạn) tại mục Who can send you friend requests? (ai có thể gửi lời mời kết bạn?).

Trong trường hợp buôn bán trên Facebook, bạn nên đăng thông tin số điện thoại liên lạc dưới dạng kết hợp số và chữ, ví dụ, 0903 456 bảy tám chín.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng Facebook Unseen cho điện thoại tại địa chỉ http://bit.ly/fb-unseen1, tương thích với các thiết bị Android 4.3 trở lên. Ứng dụng cho phép bạn có thể bí mật đọc tin nhắn trên Messenger, WhatsApp, Viber…





Khi hoàn tất, bạn hãy cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vào mục thông báo và làm theo các bước hướng dẫn. Tại giao diện chính, người dùng hãy đánh dấu chọn vào các dịch vụ muốn “ẩn mình” như Facebook, WhatsApp, Viber hoặc Telegram.

Kể từ bây giờ, mỗi khi có tin nhắn mới do bạn bè gửi đến, Facebook Unseen sẽ hiển thị nội dung trên một cửa sổ riêng biệt, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thoải mái đọc tin nhắn và có nhiều thời gian hơn để tìm ra câu trả lời thích hợp.

Làm thế nào để vô hiệu hóa Facebook và Messenger? (PLO)-Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa Facebook và Messenger để tận hưởng kì nghỉ một cách trọn vẹn.

2. Zalo

Trước khi bắt đầu, bạn cần nâng cấp ứng dụng Zalo lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ http://bit.ly/zl-android (Android) hoặc http://bit.ly/zl-ios (iOS). Khi hoàn tất, bạn mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải bên dưới và chọn Cài đặt (biểu tượng bánh xe răng cưa).





Tiếp theo, bạn bấm vào mục Quyền riêng tư > Nhận yêu cầu kết bạn từ các nguồn. Tại đây sẽ bao gồm các tùy chọn Số điện thoại, Username (tên người dùng), Mã QR, Nhóm và Danh thiếp. Nếu không muốn người khác tìm ra tài khoản Zalo, người dùng chỉ cần vô hiệu hóa tùy chọn Số điện thoại và Username (tên người dùng).

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tắt bớt các tùy chọn Cho người lạ bình luận, Cho người lạ xem ảnh, Nhận cuộc gọi từ người lạ tại mục Quyền riêng tư để tránh bị làm phiền bởi những người không mong muốn. Tương tự, ngày tháng năm sinh cũng là một trong những thông tin có thể được kẻ gian sử dụng để dò mật khẩu Zalo, do đó, bạn không nên hiển thị công khai ngày tháng năm sinh.





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Facebook hướng dẫn 5 mẹo để tránh bị hack tài khoản (PLO) - Với hơn 58 triệu người dùng tại Việt Nam, Facebook luôn là miếng mồi béo bở đối với tội phạm mạng.

MINH HOÀNG