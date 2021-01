(PLO)- Nếu iPhone bị mất tín hiệu di động (no service), bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để khắc phục.

Khi iPhone hiển thị thông báo No service (không có dịch vụ), bạn sẽ không thể gửi/nhận tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho bạn bè, đối tác. Một số thành viên trên diễn đàn Reddit cho rằng vấn đề này liên quan đến dải ăng-ten ở mặt sau của máy? Trước đó vào năm 2010, tình trạng mất sóng cũng từng xảy ra trên iPhone 4 khi người dùng chạm vào cạnh ngoài của điện thoại.

Lưu ý, những giải pháp sau đây hoàn toàn có thể áp dụng trên tất cả các mẫu iPhone, không riêng gì iPhone 12 và iPhone 12 Pro.

iPhone 12 mini giảm giá nhẹ 3,6 triệu đồng (PLO)- Dù chỉ vừa ra mắt cách đây vài tháng nhưng iPhone 12 mini đã nhanh chóng được các cửa hàng giảm giá nhẹ 3,6 triệu đồng.

1. Bật/tắt Airplane mode (chế độ máy bay)

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone và kích hoạt tùy chọn Airplane mode (chế độ máy bay). Lúc này toàn bộ kết nối trên điện thoại sẽ bị vô hiệu hóa, bao gồm WiFi, Bluetooth, chuyển vùng dữ liệu, điểm truy cập di động, VPN…

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chờ khoảng 10 giây và tắt Airplane mode (chế độ máy bay), sau đó kiểm tra xem đã có tín hiệu mạng hay chưa.



Cách bật/tắt Airplane mode (chế độ máy bay) trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Kiểm tra thẻ SIM

Nếu cách trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy tắt nguồn iPhone và tháo thẻ SIM ra khỏi thiết bị bằng que chọc SIM hoặc kẹp giấy. Sau đó, làm sạch thẻ SIM bằng một miếng vải sợi mềm rồi gắn lại vào iPhone.

3. Khởi động lại iPhone

Để khởi động lại iPhone (đối với tất cả phiên bản), bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, người dùng chỉ cần nhấn im nút nguồn để khởi động lại thiết bị.

Trong trường hợp iPhone bị treo, không phản hồi lại các thao tác, bạn cần phải buộc iPhone khởi động lại bằng cách nhấn nút tăng âm lượng và thả, nhấn nút giảm âm lượng và thả, sau đó nhấn và giữ nút nguồn khoảng 10 giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.



Cách khởi động lại iPhone (mọi phiên bản). Ảnh: MINH HOÀNG

Lúc này, người dùng cần phải nhập lại mật mã (vì Face ID không hoạt động sau khi khởi động lại iPhone) để có thể tiếp tục sử dụng.

4. Tắt 5G

Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Cellular (di động) - Cellular data options (tùy chọn dữ liệu di động) - Voice & Data (thoại và dữ liệu) và chọn LTE, thay vì 5G On hoặc 5G Auto.

5 cách sửa lỗi iPhone bị ngắt WiFi khi khóa màn hình (PLO)- Trong quá trình sử dụng iPhone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng thiết bị bị ngắt WiFi khi khóa màn hình. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

5. Tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu

Một số người dùng cho biết việc tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu có thể khắc phục tình trạng iPhone bị mất tín hiệu di động.

Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Cellular (di động) - Cellular data options (tùy chọn dữ liệu di động) và vô hiệu hóa tùy chọn Data roaming (chuyển vùng dữ liệu).

6. Cập nhật iOS

Ở thời điểm hiện tại, iOS 14.4 beta 2 là bản cập nhật mới nhất, do đó, hãy đảm bảo iPhone của bạn đã được cập nhật.

Để cập nhật iOS, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Download & Install (tải về và cài đặt). Lưu ý, trước khi thực hiện, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone bằng iTunes hoặc iCloud để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.



Cập nhật iPhone lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

- iTunes: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm iTunes lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ https://www.apple.com/itunes/. Sau đó kết nối iPhone vào máy tính thông qua sợi cáp USB tương ứng (nên sử dụng cáp đi kèm trong hộp hoặc những loại cáp có thương hiệu uy tín, được chứng nhận MFi).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở phần mềm iTunes (Windows) hoặc Finder (macOS 10.15 trở đi), bấm vào biểu tượng điện thoại ở góc trên bên trái và chọn Back Up Now để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.



Sao lưu mọi dữ liệu trên iPhone bằng iTunes để hạn chế rủi ro. Ảnh: MINH HOÀNG

- iCloud: Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo iPhone đã được kết nối WiFi và cắm sạc nếu pin đã gần cạn. Tiếp theo, bạn vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - iCloud - iCloud Backup (sao lưu iCloud) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

3 cách khắc phục khi quên mật mã iPhone (PLO)- Thường xuyên thay đổi mật mã (passcode) là thói quen tốt để bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu chẳng may bạn quên mật mã trên iPhone, iPad?

MINH HOÀNG