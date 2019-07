Nếu ai đó cố tình chơi xấu, họ sẽ báo cáo (report) tài khoản của bạn là giả mạo. Lúc này, nhân viên Facebook sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện điều gì bất thường, họ sẽ tạm thời khóa tài khoản trong một thời gian ngắn. Khi gặp tình huống này, người dùng cần phải sử dụng các giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước, giấy phép lái xe,…) để xác minh lại danh tính. Nếu thông tin chính xác, Facebook sẽ mở khóa lại tài khoản của bạn.

Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị các giấy tờ tùy thân (giấy khai sinh, giấy phép lái xe, hộ chiếu, giấy chứng nhận kết hôn, thẻ bảo hiểm cá nhân, CMND, thẻ căn cước,…). Thông thường, việc sử dụng hình chụp giấy phép lái xe hoặc CMND sẽ có cơ hội khôi phục nhanh hơn.

1. Gửi thông tin cá nhân để chứng minh mình là chủ sở hữu

Tiếp theo, người dùng hãy truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/fb-disabled để gửi khiếu nại. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm số điện thoại/email dùng để đăng nhập, tên tài khoản, nhấn Choose Files và tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân (hai mặt).

Nếu có phần thông tin bổ sung, bạn hãy nhập nội dung "Hi! Someone has reported that I pretend to be them on Facebook. Please check and recover my account. Thanks, Facebook Team!" nếu tài khoản bị report vì mạo danh người khác hoặc "I think my Facebook account is locked a mistake. Please help me to reconsider. Thank Facebook Team!" nếu không rõ lý do bị khóa, sau đó nhấn gửi yêu cầu đến Facebook.





Lưu ý, bạn cần chụp trực diện vào CMND, thẻ căn cước để Facebook mở khóa tài khoản nhanh hơn, không sử dụng Photoshop để chỉnh sửa. Sau khi gửi khiếu nại, Facebook sẽ phản hồi lại trong khoảng 24 tiếng nếu thông tin của bạn rõ ràng.





2. Liên hệ Facebook để xác minh thông tin

Trong trường hợp Facebook không phản hồi, bạn hãy vào một trong hai link bên dưới, sau đó điền email, tên trên CMND (hoặc Căn cước công dân - CCCD) và gửi ba ảnh (mặt trước CMND/CCCD, cầm CMND/CCCD tự sướng cùng mặt, bằng lái hoặc một số giấy tờ khác có tên, ảnh, ngày tháng năm sinh,…). Để tăng khả năng lấy lại tài khoản, người dùng nên chụp nhiều giấy tờ và gửi cho Facebook, hãy chụp rõ mặt và đủ sáng.

- http://bit.ly/xac-minh-thong-tin

- http://bit.ly/xac-nhan-danh-tinh





Khoảng 5 phút hoặc vài tiếng sau, Facebook sẽ gửi thông tin về email với nội dung: “Chúng tôi đã nhận được giấy tờ vui lòng đợi xem xét…”, lúc này bạn hãy sao chép lại liên kết nằm sau dòng chữ Liên hệ hộp thư hỗ trợ, sau đó dán liên kết này vào trong một tab (thẻ) ẩn danh mới.

Lưu ý, để mở tab (thẻ) ẩn danh trên trình duyệt, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N (đối với Chrome) và Ctrl + Shift + P (đối với Firefox). Nếu thông tin hoàn toàn chính xác, Facebook sẽ sớm mở khóa tài khoản cho bạn.

3. Lấy lại tài khoản Facebook khi bị hack

Nếu tài khoản Facebook bị hack và sử dụng vào các mục đích xấu như lừa đảo nạp thẻ, quảng cáo,… người dùng nên báo cáo với Facebook về việc bị xâm phạm bằng cách truy cập địa chỉ https://www.facebook.com/hacked và chọn Tài khoản của tôi đã bị xâm phạm, sau đó nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại để xác minh danh tính.

Tiếp theo, Facebook sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cũ, người dùng chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

4. Không thể truy cập vào Facebook

Nếu không thể truy cập vào email hoặc số điện thoại khôi phục (có thể do kẻ gian đã thay đổi thông tin), bạn hãy nhấp vào tùy chọn Quên tài khoản trên trang đăng nhập Facebook, sau đó chọn Không còn truy cập được nữa. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng danh sách bạn bè đáng tin cậy (ba hoặc năm người) để khôi phục tài khoản.





Tiếp theo, Facebook sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại mới để họ có thể liên hệ (nếu cần). Việc bạn cần làm là chọn đúng tên của những người bạn thân thiết trước đó. Lưu ý, nếu chưa thiết lập danh sách bạn bè đáng tin cậy, người dùng cần phải trả lời các câu hỏi bảo mật để đặt lại mật khẩu (có thể bạn sẽ phải chờ 24 tiếng trước khi truy cập vào tài khoản).

Hi vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể lấy lại tài khoản Facebook dễ dàng trong trường hợp bị người khác báo cáo mạo danh.

MINH HOÀNG