1. Khôi phục hình ảnh trong thùng rác

Bắt đầu từ iOS 8 (được giới thiệu lần đầu vào năm 2014), Apple đã bổ sung thêm thư mục Recently Deleted (đã xóa gần đây) để lưu trữ tạm thời những hình ảnh/video bị xóa trong khoảng 30 ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu lỡ tay xóa nhầm hình ảnh hoặc video yêu thích, bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại dễ dàng trong vòng 30 ngày. Để thực hiện, đầu tiên bạn hãy mở ứng dụng Photos (ảnh) > Album > Recently Deleted (đã xóa gần đây), đánh dấu chọn vào các mục rồi nhấn Recover (khôi phục).





Sau 30 ngày, hình ảnh và video trong thư mục này sẽ bị xóa vĩnh viễn, tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công bằng cách chọn tất cả hình ảnh rồi nhấn Delete (xóa).

2. Khôi phục hình ảnh từ bản sao lưu

Nếu cách trên không khả thi, bạn có thể khôi phục hình ảnh thông qua những bản sao lưu trước đó (iTunes hoặc iCloud).

iCloud: Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > Tên tài khoản > iCloud, nếu mục iCloud Backup đã được kích hoạt trước đó, điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu trên iPhone đã được sao lưu lên iCloud.





Tiếp theo, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Reset (đặt lại) > Erase all content and settings (xóa tất cả nội dung và cài đặt). Khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể khôi phục lại mọi thứ (bao gồm hình ảnh) thông qua bản sao lưu trên iCloud. Lưu ý, quá trình này yêu cầu phải có kết nối Internet liên tục.

iTunes: Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone với máy tính thông qua cọng cáp USB, sau đó bấm vào biểu tượng điện thoại ở góc trên bên trái. Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấp vào mục Summary (tóm tắt) > Restore backup (khôi phục sao lưu) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

3. Sử dụng phần mềm của bên thứ ba

Nếu những phương pháp trên không hoạt động, bạn hãy cài đặt các ứng dụng khôi phục dữ liệu của bên thứ ba. Đa số các phần mềm này đều tốn phí, nếu sử dụng bản miễn phí, người dùng chỉ có thể xem ảnh mà không thể khôi phục.

Một số nhà phát triển còn hứa sẽ hoàn lại tiền nếu không thể khôi phục dữ liệu, PhoneRescue của iMobie là một trong số đó. Để có thể sử dụng, bạn cần phải trả 49,9 USD để mua bản quyền.





Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử phần mềm dr.fone - Recover tại địa chỉ https://drfone.wondershare.com/ios-data-recovery.html.

Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone vào máy tính và mở phần mềm, trong cửa sổ mới sẽ có hai tùy chọn gồm Deleted Data from the Device (dữ liệu đã bị xóa khỏi thiết bị) và Existing Data on the Device (dữ liệu còn trên thiết bị). Tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào các định dạng tập tin cần khôi phục, đơn cử như Messages & Attachments (tin nhắn và tập tin đính kèm trên thiết bị), Contacts (danh bạ), Call History (nhật kí cuộc gọi), Photos (hình ảnh), Video, App Document (văn bản),…





Khi hoàn tất, bạn hãy nhấn Start Scan để phần mềm bắt đầu quét toàn bộ dữ liệu. Lưu ý, nếu đã kích hoạt tính Encrypt iPhone backup trên iTunes, người dùng cần phải nhập mật khẩu để giải mã khi được yêu cầu.

Kết quả trả về sẽ được phân loại theo từng mục, để nhanh hơn, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm hoặc lọc (filter) nội dung theo từ khóa. Nếu đang sử dụng phiên bản trả phí, bạn chỉ cần đánh dấu những hình ảnh cần khôi phục, sau đó chọn Export và lưu lại. Ngược lại, nếu đang xài thử, người dùng chỉ có thể xem lại hình ảnh.

Để hạn chế tình trạng mất mát dữ liệu (hình ảnh, video,…) trong tương lai, người dùng nên tạo cho mình thói quen sao lưu dữ liệu thường xuyên hơn, có thể thực hiện với iTunes hoặc iCloud để đảm bảo an toàn.

MINH HOÀNG