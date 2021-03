(PLO)- Ever Given là một trong những con tàu container lớn nhất thế giới, hiện tại chiếc tàu này đang bị mắc kẹt tại kênh đào Suez, gây khó khăn cho ngành hàng hải thế giới.

Trước khi bị mắc kẹt tại kênh đào Suez, siêu tàu Ever Given đã có một hành trình di chuyển trên biển tương đối khó hiểu. Việc Ever Given bị mắc kẹt tại kênh đào Suez chắc chắn sẽ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu gặp nhiều khó khăn và kéo theo hàng loạt hệ lụy khác.

Nếu muốn theo dõi tình hình của siêu tàu Ever Given, bạn có thể truy cập vào trang web MyShipTracking tại địa chỉ https://www.myshiptracking.com/, sau đó gõ từ khóa Ever Given vào khung tìm kiếm. Về cơ bản, đây là một trang web cho phép người dùng theo dõi hành trình và quãng đường di chuyển của từng con tàu, tương tự như FlightRadar24 (phiên bản dành cho máy bay).

Khi gõ tên con tàu vào khung tìm kiếm, bạn sẽ thấy xuất hiện một bản đồ tương tác được cập nhật theo thời gian thực, vì vậy, người dùng có thể xem được tất cả những gì đang xảy ra xung quanh.



Hình ảnh siêu tàu Ever Given bị mắc kẹt. Ảnh: Cơ quan quản lý kênh đào Suez

VesselFinder (https://www.vesselfinder.com/) là một lựa chọn khác tương tự như MyShipTracking. Trang này cũng cung cấp bản đồ tương tác, hình ảnh và hành trình di chuyển của Ever Given cũng như những con tàu xung quanh theo thời gian thực.





Cũng nhân dịp này, nhiều công ty vệ tinh đã phô diễn khả năng công nghệ của họ, chẳng hạn như hình ảnh radar về Ever Given của Capella Space hoặc những bức ảnh có độ phân giải siêu cao của Airbus Space.

Nỗ lực làm nổi chiếc thuyền lớn và đưa nó di chuyển trở lại có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần.

TIỂU MINH