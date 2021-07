Trước khi mang điện thoại đi sửa chữa hoặc bảo hành, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để thử khắc phục lỗi màn hình cảm ứng không hoạt động ngay tại nhà.

1. Khởi động lại thiết bị

Khởi động lại thiết bị là cách đơn giản nhất để khắc phục các lỗi không rõ nguyên nhân, trong đó bao gồm cả việc màn hình bị loạn cảm ứng.

Đối với các thiết bị Android, bạn hãy nhấn im nút nguồn vài giây, sau đó nhấn vào tùy chọn Reboot hoặc Restart.

Ngược lại, nếu đang sử dụng iPhone, người dùng chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut Down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, bạn hãy nhấn im nút nguồn vài giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.





2. Đẩy nước ra khỏi điện thoại

Nếu chẳng may điện thoại bị rớt xuống nước hoặc dính nước mưa, bạn hãy ngay lập tức tắt nguồn thiết bị, đồng thời sử dụng một miếng vải sợi mềm và thấm lượng nước còn sót lại ở các cổng kết nối. Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tháo SIM và thẻ nhớ (nếu có) ra khỏi điện thoại, sau đó cho thiết bị vào thùng gạo khoảng 24 tiếng để hơi ẩm được hút hết.

Việc để nước lọt vào bên trong điện thoại có thể khiến màn hình cảm ứng bị loạn, thậm chí là chập mạch.

Trong trường hợp điện thoại vẫn còn hoạt động được, bạn có thể cài đặt ứng dụng Speaker Cleaner tại địa chỉ https://bit.ly/speaker-cleaner (Android) https://bit.ly/sonic-v-ip (iOS) để đẩy nước ra khỏi điện thoại.



Ứng dụng hỗ trợ đẩy nước ra khỏi loa. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, bạn hãy mở ứng dụng và chuyển nút gạt sang mục Speaker, tăng âm lượng lên mức tối đa và hướng phần loa xuống dưới. Sau đó, người dùng chỉ cần nhấn Start Cleaning, ứng dụng sẽ phát ra một dải âm thanh đặc biệt để đẩy nước ra ngoài.

Nếu cả hai giải pháp trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy chuyển sang Mode 2 và lặp lại các thao tác. Tất nhiên, người dùng có thể chủ động lựa chọn tần số âm thanh để lấy nước ra khỏi loa của điện thoại nhanh hơn.

Lưu ý, nếu những giải pháp trên không giúp khắc phục vấn đề tại nhà, bạn hãy chờ đến khi hết thời gian thực hiện Chỉ thị 16 để mang điện thoại đi bảo hành hoặc sửa chữa.

MINH HOÀNG