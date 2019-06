Thông báo thu hồi do Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ ban hành, các sợi cáp bị lỗi được bán ra từ tháng 6-2018 đến tháng 1-2019 với các màu tím, xanh lá cây và xanh dương, model 080 08 8261.

Target khuyến cáo khách hàng đã mua nên ngừng sử dụng sản phẩm và trả lại cho cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Việc thu hồi chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến Heyday, thương hiệu điện tử tiêu dùng đầu tiên của Target.

Hiện đã có hai báo cáo về việc người dùng bị phỏng ngón tay và bị sốc điện khi sử dụng cáp sạc Heyday.

Theo ghi nhận tại Việt Nam, hiện vẫn còn rất nhiều người không quan tâm đến chất lượng cáp sạc điện thoại, vẫn thoải mái mua hàng giá rẻ được bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử hoặc lề đường. Việc sử dụng cáp sạc kém chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ điện thoại.

Matthew Zieminski, người phụ trách chất lượng của chuỗi cung ứng Puls cho biết, nhiều người thường có thói quen sử dụng cáp sạc giá rẻ (thường là hàng dỏm) để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên họ không biết rằng việc này có thể khiến iPhone bị hư hỏng hoàn toàn.



Cáp sạc dỏm có thể làm cháy con chip Tristar (hoặc chip U2) rất quan trọng trên bảng mạch logic của iPhone. Trang Rice Is For Dinner đã liệt kê một số triệu chứng phổ biến liên quan đến chip Tristar bị hỏng. Lưu ý, việc thay đổi pin hoặc cổng sạc sẽ không khắc phục được sự cố, vì sự cố nằm ở bo mạch chủ.



- iPhone không sạc được pin.



- Sạc không vô (biểu tượng tia sét trên cục pin vẫn có nhưng % pin không thay đổi).



- Xuất hiện nhiều lỗi khi kết nối thiết bị với iTunes.



- Dung lượng pin giảm đột ngột.



- Pin sạc đến một % (ngẫu nhiên) và dừng lại.



- Pin tụt đến một % (ngẫu nhiên) và máy tắt đột ngột.



Cách đơn giản nhất để hạn chế hư hỏng điện thoại là chỉ sử dụng bộ sạc, cáp sạc chính hãng có chứng nhận MFi (Made for iPhone, iPod hoặc iPad) của Apple. Đây là một chương trình cấp phép của Apple để đảm bảo tất cả phụ kiện của bên thứ ba hoạt động theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật mà công ty đề ra.



Jessa Jones, một kĩ thuật viên chuyên sửa chữa iPhone, iPad cho biết: Cáp MFi rất quan trọng vì bên trong chúng được tích hợp con chip E75, bảo vệ thiết bị khỏi sự dao động điện áp.



Tất nhiên, những loại cáp sạc giả sẽ không có chip E75 hoặc sử dụng chip E75 giả mạo, điều này đồng nghĩa với việc nguồn điện từ bộ sạc chuyển vào máy sẽ không được kiểm soát, khiến chip Tristar trên iPhone có thể bị hư hỏng và gặp các sự cố kể trên.



TIỂU MINH