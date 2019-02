Mùa Tết là mùa ăn nên làm ra của ngành hàng di động. Các chuỗi bán lẻ cũng nhân dịp này mà hạ giá sản phẩm nên sức mua đã tăng rất mạnh và doanh số bán hàng cao.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, chuỗi hệ thống này có lượng khách hàng tăng gần 150% so với ngày thường. Sức mua lớn cũng bởi mức giá tại đây khá tốt, thường rẻ hơn 200.000 - 300.000 đồng so với thị trường. Bên cạnh đó chính sách hậu mãi dành cho các dòng điện thoại cũ, điện thoại xách tay cũng rõ ràng tạo sự yên tâm cho khách hàng.





Tại đây cũng đang diễn ra chương trình Thu cũ đổi mới, tức là người dùng chỉ cần mang máy cũ đến để được định giá, sau đó mua điện thoại mới và bù phần chênh lệch.

Một số dòng điện thoại đang có sức mua lớn có thể kể đến iPhone 7 Plus có giá từ 9,2 triệu, iPhone 8 Plus từ 13,4 triệu, iPhone X có giá từ 16,2 triệu, iPhone Xs Max có giá từ 23,8 triệu… Những model này đều được giảm giá nhẹ so với tháng trước tết.

iPhone vẫn là thương hiệu được người dùng quan tâm nhất

Thương hiệu Samsung cũng rất được người dùng quan tâm bởi thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ. Chiếc flagship mới nhất Galaxy Note 9 đang có mức hạ giá sâu, chỉ từ 12,4 triệu cho bản xách tay Mỹ. Các dòng Note 8, S8 Plus, S9 Plus cũng được hạ giá, chỉ từ 6,9 triệu.





Các thương hiệu khác như Xiaomi, Huawei hay dòng điện thoại từ Việt Nam Vsmart cũng có sức mua lớn bởi chất lượng tốt mà giá cả lại rất cạnh tranh, còn thường xuyên được nhận những ưu đãi như tặng kèm pin sạc dự phòng, tai nghe, loa bluetooth…

Trong thời điểm này, nếu mua điện thoại, nhất là những dòng máy xách tay, người dùng cần cẩn thận hơn, lựa chọn nơi uy tín, yêu cầu đổi trả khi xảy ra lỗi và kiểm tra tổng thể máy trước khi quyết định mua sắm.

TIỂU MINH