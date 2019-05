Báo cáo không nêu tên bất cứ nhà sản xuất nào cụ thể, nhưng có gần 80% các thiết bị bay không người lái (drone) được sử dụng ở Mỹ và Canada đến từ DJI, một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Huawei nói gì về lệnh cấm của Google? (PLO) - Mới đây, Huawei đã có phản hồi chính thức sau khi bị Google, Intel, Qualcomm ngừng hợp tác.





“Chính phủ Mỹ rất quan ngại về việc các sản phẩm công nghệ thu thập dữ liệu người dùng và gửi về Trung Quốc, điều này đặc biệt đáng lo khi quốc gia này có luật hỗ trợ hoạt động tình báo quốc gia”, DHS cho biết.



Cảnh báo của DHS được gửi đi sau khi Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh cấm các công ty Mỹ mua bán với các công ty Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.



Nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về các thiết bị bay không người lái do Trung Quốc sản xuất. Vào năm 2017, quân đội Mỹ đã ban hành một lệnh cấm sử dụng các thiết bị bay của DJI với cáo buộc thiết bị này đang thu thập dữ liệu và chia sẻ với chính phủ Trung Quốc. Cũng trong năm đó, cơ quan Di trú tại Los Angeles cho rằng DJI đã được chọn để mở rộng khả năng thu thập và khai thác dữ liệu nhạy cảm của Mỹ.



Người dùng được khuyến cáo phải “thận trọng khi mua” thiết bị bay không người lái của Trung Quốc. Cảnh báo còn hướng dẫn người dùng cách vận hành, giới hạn truy cập của thiết bị để tránh bị đánh cắp thông tin.



Phản hồi lại thông tin trên, DJI cho biết: “Người dùng có thể kiểm soát đầy đủ và toàn quyền quyết định dữ liệu cá nhân. Thêm vào đó, khách hàng có thể kích hoạt tất cả các biện pháp theo khuyến cáo của DHS”.



“Tại DJI, an toàn là cốt lõi, sự an toàn này đã được xác minh độc lập bởi chính phủ Mỹ và các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ”, DJI nói.



Trong năm 2017, DJI đạt 2,7 tỉ USD doanh thu, trong đó bán chạy nhất là mẫu Phantom.



Theo báo cáo của Skylogic vào năm 2018, 79% các mẫu drone đang hoạt động tại Mỹ và 74% ở Canada đều mang thương hiệu DJI.

Người dùng bán tháo smartphone Huawei sau lệnh cấm? (PLO) - Mới đây, Google, Intel và Qualcomm đã tạm ngừng hợp tác với Huawei. Việc này đã khiến không ít người dùng tỏ ra lo lắng cho số phận của những chiếc điện thoại Huawei đã mua.

TIỂU MINH